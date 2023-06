Apple in 2023: wat verschijnt er naast de iPhone 15 nog meer?

Apple heeft vorige week een reeks nieuwe devices aangekondigd tijdens de WWDC. Welke producten kunnen we nog meer verwachten van Apple in 2023?

Apple onthult Vision Pro en nieuwe Macs

Op de WWDC 2023 heeft Apple weer een reeks nieuwe hardware en software-updates uitgebracht. Apple’s eerste VR-bril (de Vision Pro) en twee nieuwe Macs werden onthuld tijdens het evenement. Eerder dit jaar presenteerde Apple al de tweede generatie HomePod en de nieuwe MacBook Pro. Welke producten kunnen we nog meer verwachten van Apple in 2023?

1. iPhone 15 komt in september

Het is in ieder geval zeker dat de iPhone 15 dit jaar verschijnt. Ieder jaar presenteert Apple de nieuwe reeks iPhones in september. De nieuwe generatie iPhones bestaat waarschijnlijk opnieuw uit vier modellen: de reguliere iPhone 15, de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

We weten door geruchten inmiddels al veel over de iPhone 15-serie. Zo zijn dit de eerste iPhones met een usb-c-aansluiting en komt de 48 MP-camera ook naar de iPhone 15 (Plus). De iPhone 15 Pro Max krijgt zelfs een compleet nieuwe periscoopcamera, waarmee je straks veel verder kunt inzoomen. Ook krijgen de telefoons dunnere schermranden dan we tot nu toe hebben gezien bij een iPhone.

2. Apple presenteert in 2023 nieuwe MacBook Air met M3-chip

Tijdens de WWDC 2023 heeft Apple ook de eerste nieuwe MacBook Air van dit jaar getoond. De MacBook Air 2023 is met 15,3 inch dus een stuk groter dan de MacBook Air 2022. De nieuwe MacBook Air heeft een batterijduur van 18 uur en met 11,5 mm is het de dunste 15-inch laptop ooit. Verder is de laptop grotendeels hetzelfde gebleven als de MacBook Air van vorig jaar.

De MacBook Air 2023 draait op dezelfde M2-chip als de MacBook Air 2022, maar het is de verwachting dat Apple dit jaar nog een MacBook Air uitbrengt die een M3-chip heeft. De M3-chip in de MacBook Air 2023 en de A17 Bionic-chip in de iPhone 15 zijn naar verwachting Apple’s eerst 3nm-chips. Deze nieuwe processors zijn veel sneller en vooral energiezuiniger dan de 5nm-chips.

3. Nieuw model van de AirPods Max verschijnt dit jaar

De eerste uitvoering van de AirPods Max is alweer een tijd geleden en dat maakt het meer dan waarschijnlijk dat de koptelefoon dit jaar een upgrade krijgt. Bovendien heeft Apple afgelopen week een reeks nieuwe AirPods-functies aangekondigd, maar komt het merendeel daarvan niet naar de AirPods Max. Grote kans daarom dat de nieuwe functies wél naar de AirPods Max 2 komen.

De nieuwe uitvoering van de AirPods Max krijgt een usb-c-aansluiting en (hopelijk) een andere bediening. De AirPods Max worden bediend met de Digitale Kroon, maar de AirPods Max 2 krijgen hopelijk touch controls zoals de AirPods Pro 2 ook hebben. Hiermee kun je door op de oorschelp te vegen of te tikken het volume aanpassen of naar een andere nummer gaan.

4. Apple Watch Series 9 komt in 2023

Op de WWDC 2023 presenteerde Apple al watchOS 10. In de nieuwe watchOS-versie zitten onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en mooie nieuwe wijzerplaten. Het is de verwachting dat Apple later in 2023 ook een nieuwe generatie Apple Watch aankondigt. De Apple Watch Series 9 verschijnt dan.

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 9 een nieuwe chip, die gebaseerd is op de A15-chip van de iPhone 13. Het zou dit keer ook echt om een nieuwe chip gaan en niet slechts om een nieuwe naam op een bekende chip. Dankzij deze hardware-upgrade is de Series 9 weer een stukje sneller en efficiënter. Hierdoor zijn de laadtijden korter en doe je weer wat langer met de batterij van je Watch.

Nog meer: nieuwe iPad en AirPods

We kunnen dus nog behoorlijk wat producten van Apple verwachten in 2023, maar dat is nog niet alles. Zo verschijnt er waarschijnlijk ook een nieuwe iPad, want Apple geeft de reguliere iPads doorgaans ieder jaar een update. Vorig jaar onthulde Apple de nieuwe iPads in oktober, dus het is goed mogelijk dat de iPad 2023 rond dezelfde periode wordt gepresenteerd.

Daarnaast is het alweer even geleden dat de reguliere AirPods een update hebben gekregen. De AirPods 3 verschenen in 2021 en de AirPods 2 in 2019. Als we deze lijn volgen moeten er dit jaar dus weer nieuwe AirPods verschijnen. De AirPods worden meestal in het najaar aangekondigd. Nog even afwachten dus, maar Apple heeft in ieder geval nog genoeg in petto voor 2023.

