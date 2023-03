Problemen met de Siri Remote? Apple komt eindelijk met de oplossing

Sinds de lancering van de nieuwe Apple TV 4K waren er veel problemen met de Siri Remote van de device. Apple komt nu met een oplossing voor het probleem.

Siri Remote verbindt niet met Apple TV

Apple bracht eind vorig jaar een nieuwe generatie van de Apple TV uit, de Apple TV 4K 2022. De Siri Remote had bij deze nieuwe generatie Apple TV ook een kleine update gekregen. De nieuwe afstandsbediening is namelijk voorzien van een usb-c-aansluiting. Hiermee loopt Apple vast vooruit op de beslissing van de Europese wetgeving. Die verplicht dat vanaf 2024 alle elektronische apparaten zo’n aansluiting moeten hebben.

De Siri Remote zorgde de laatste maanden voor problemen bij het gebruik van de Apple TV 4K 2022. De afstandsbediening had namelijk moeite om te verbinden met de Apple TV. Als het verbinden wél lukte, werd deze verbinding vaak weer binnen een paar minuten verbroken. Apple heeft nu een nieuwe update uitgebracht, waarmee de problemen met de Siri Remote verholpen moeten zijn.

Apple lanceert tvOS 16.3.3

De nieuwe update, tvOS 16.3.3, is volledig gericht op het verhelpen van de problemen met de Siri Remote. Het probleem met de afstandsbediening doet zich alleen voor bij de Apple TV 4K 2022, dus Apple heeft tvOS 16.3.3 enkel voor deze generatie van de Apple TV uitgebracht. Je updatet je Apple TV op de volgende manier:

Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Systeem’; Open vervolgens ‘Software-updates’; Selecteer ‘Werk software bij’; Kies voor ‘Download en installeer’ om je Apple TV bij te werken.

Na het installeren van de update zijn de problemen met de Siri Remote als het goed is verholpen. Zie je de update niet? Check dan of je Apple TV is verbonden met internet en of je de nieuwste generatie Apple TV 4K hebt. De update is vandaag uitgebracht door Apple en is door iedereen te downloaden.

Apple bracht eind vorig jaar de derde generatie Apple TV uit tegen een lagere prijs dan zijn voorganger. Naast de problemen met de Siri Remote heeft Apple inmiddels ook de meeste andere problemen met de Apple TV verholpen, waardoor de Apple TV ontzettend makkelijk te gebruiken is. Ben je van plan om de Apple TV 4K derde generatie te kopen? Check dan de actuele prijzen in onze prijsvergelijker!

Wil je weten wat de internationale recensenten vinden van de Apple TV 4K 2022? Wij zetten Apple TV 4K 2022 reviews eerder voor je onder elkaar.

