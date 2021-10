Problemen met de notch op MacBook Pro? Apple geeft de oplossing

Een van de opvallendste veranderingen van de nieuwe MacBook Pro is de toevoeging van de notch. Meerdere bezitters van de nieuwe MacBook Pro lopen echter tegen problemen aan met de inkeping. Apple heeft nu een oplossing.

Problemen met de notch op MacBook Pro

Net als de iPhone, heeft de nieuwe MacBook Pro 2021 een notch. De inkeping op de nieuwe MacBook Pro is voor meerdere gebruikers echter een doorn in het oog.

Wanneer je veel onderdelen in de menubalk bovenaan het scherm hebt staan, blokkeert de inkeping verschillende onderdelen. De menu-opties zijn nog steeds te gebruiken, maar het is lastig om de juiste onderdelen aan te klikken.

Apple heeft nu een supportpagina gemaakt waarin de oplossing voor het notch-probleem wordt gegeven. In het kort komt het erop neer dat je de afmetingen van de app passend maakt onder de inkeping (en ingebouwde camera). Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Sluit de app met een druk op ‘Command + Q’; Tik op ‘Finder’ en ‘Apps’ in de zijbalk; Selecteer de app en tik op ‘Toon info’ (je kan ook de toetsen ‘Command + I’ gebruiken); Zet een vinkje bij de optie ‘Maak passend onder ingebouwde camera’.

De notch verbergt nu geen menu-opties meer. Niet iedereen vindt deze oplossing echter fijn, want hiermee wordt de resolutieschaal (of de afmetingen) van de app aangepast. Het is nog even afwachten of Apple nog een betere oplossing in petto heeft voor de problemen met de notch op de MacBook Pro 2021.

De nieuwe MacBook Pro 2021

Een nieuw design, krachtige Apple Silicon-processor, nieuw scherm, de terugkeer van de hdmi-poort en meer: de MacBook Pro 2021 is op alle fronten veranderd en verbeterd. Bij de kleinste MacBook Pro is het scherm een stukje gegroeid: het schermdiagonaal meet nu 14 inch. Zijn grotere broer heeft wederom een display van 16 inch.

De MacBook Pro 2021-modellen worden aangedreven door nieuwe Pro-chips: de M1 Pro en M1 Max. Volgens Apple zijn de nieuwe M-chips tot 70 procent sneller dan de M1-processor en die chip was al verbluffend snel.

