Dit zijn de grootste problemen van iOS 26 (tot nu toe)

De eerste testversies van iOS 26 zijn uitgebracht, maar Apple heeft meerdere problemen met de grootste update van het jaar. Dit zijn ze!

iOS 26 problemen

Apple heeft de eerste testversies van iOS 26 uitgebracht! Inmiddels zijn de eerste twee bèta’s verschenen, zodat ontwikkelaars en gebruikers al aan de slag kunnen met de nieuwe functies van iOS 26. Testversies zijn niet bedoeld voor iPhones die dagelijks worden gebruikt, omdat nieuwe functies vaak nog niet naar behoren werken. Wij zetten de grootste problemen van iOS 26 voor je onder elkaar!

1. Nieuw (onduidelijk) ontwerp

De belangrijkste verandering van iOS 26 is de nieuwe interface. Apple heeft Liquid Glass geïntroduceerd op de iPhone, waardoor menu’s en kaders van glas lijken. Om dit glazen effect te creëren blijft de achtergrond van je iPhone zichtbaar. Dit brengt een nieuw design naar je iPhone, maar heeft ook een groot nadeel. De tekst op de voorgrond is erg slecht leesbaar, omdat de achtergrond van de iPhone zichtbaar blijft.

Dit probleem speelt vooral bij het Bedieningspaneel en het Meldingencentrum in iOS 26. Notificaties in het Meldingencentrum zijn slecht leesbaar, zeker als je een eigen foto als achtergrond gebruikt op je iPhone. Bij het Bedieningspaneel geldt hetzelfde: regelaars en knoppen zijn niet goed zichtbaar door het glazen effect. Inmiddels heeft Apple de achtergrond waziger gemaakt in een nieuwe testversie, maar de leesbaarheid blijft in sommige gevallen slecht.

2. Accuduur

Testversies van software zorgen er doorgaans voor dat de accu van een toestel sneller leeg gaat. Dat is bij iOS 26 niet anders, waardoor de iPhone het in veel gevallen niet meer de hele dag volhoudt. Heel vreemd is dat niet, omdat de testversies van iOS 26 zijn bedoeld om softwarefouten op te sporen. Om dat te doen draait de iPhone meerdere processen op de achtergrond, die veel energie kosten.

De accuduur van de iPhone gaat er daardoor flink op achteruit bij de eerste testversies van iOS 26. Dit is tijdelijk, want in latere bèta’s van iOS 26 wordt de software geoptimaliseerd. De accu van de iPhone wordt daardoor minder zwaar belast en gaat langer mee. Wil je voorkomen dat jouw iPhone veel te snel leeg gaat? Dan raden we aan om de testversie van iOS 26 nog niet te installeren, maar te wachten op de definitieve release na de zomer.

3. Meer problemen

Het nieuwe ontwerp van iOS 26 zorgt overigens voor meer problemen, waaraan te merken is dat de software nog niet helemaal af is. Zo zijn symbolen van applicaties regelmatig niet zichtbaar en werken widgets nog niet naar behoren. De interface werkt bovendien nog niet soepel, met regelmatig haperingen als je wisselt tussen verschillende tabbladen of applicaties. Deze problemen worden verholpen in een latere testversie van iOS 26.

Apple ontwikkelt de nieuwe software voor de iPhone altijd eerst in het Engels, waardoor bepaalde termen nog niet vertaald zijn. Zo komt ‘Adaptive Power’ voor het eerst naar de iPhone, die in de tweede versie is vertaald naar ‘Adaptieve stroom’. In de testversies van iOS 26 zijn meer problemen met vertalingen, waarvoor Apple simpelweg meer tijd nodig heeft. Deze vertalingen kunnen bij gebruikers voor verwarring zorgen.

Release van iOS 26

Andere problemen in iOS 26 zijn crashende apps en knoppen die verdwijnen op het toetsenbord. Deze softwarefouten worden opgelost in een latere versie van iOS 26. Apple heeft nog maanden de tijd om iOS 26 te verbeteren, want de definitieve update verschijnt pas in september. Het bedrijf brengt de testversies van iOS 26 zo vroeg uit, om alle problemen in de software te verhelpen in de zomer.

De release van iOS 26 valt in september, nadat Apple de iPhone 17-serie heeft aangekondigd. Doorgaans brengt het bedrijf de belangrijkste softwareversies van het jaar uit op de tweede of derde maandag van september. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 naar je iPhone komt. Wil je geen update of aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!