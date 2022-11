Problemen met HBO Max op Apple TV (maar een fix komt eraan)

Er zijn wat problemen met HBO Max op Apple TV. Maar geen nood: de streamingdienst werkt op dit moment aan een fix!

Problemen met HBO Max op Apple TV

Er zijn flinke problemen met HBO Max op Apple TV. Het komt voor op elke versie van de Apple TV 4k met tvOS 16.1. Gebruikers die op hun Apple TV de meest recente versie van de HBO Max-app hebben geïnstalleerd (52.50.1 van 16 november) ondervinden de problemen.

Sommige gebruikers hebben alleen issues met het afspelen van sommige series of films. Die hebben geluk, want meerdere Apple TV-bezitters geven aan dat ze helemaal geen content van HBO Max meer kunnen afspelen.

Ook wanneer je een film of serie start kan het probleem nog steeds opduiken. Wanneer je dan de stream even pauzeert krijg je wederom de foutmelding te zien. Er zit dan niets anders op helemaal uit de app te gaan en de serie of film opnieuw te starten.

Een echte oplossing is er nog niet

Een oplossing is er nog niet, maar sommige gebruikers geven aan dat de app volledig afsluiten, opnieuw inloggen of de Apple TV herstarten het probleem (tijdelijk) fixt. Gelukkig heeft HBO Max al aangegeven dat ze op dit moment aan een oplossing werken voor de problemen op de Apple TV.

HBO Max geeft zelf ook nog een aantal mogelijke oplossingen. Zo is het uitzetten van HDR een fix die je kunt proberen. Verder geven ze aan dat het wijzigen van de afspeelresolutie van 4K naar 1080p (of 720p) het probleem kan verhelpen.

Streamingdienst HBO Max: dit is het

Ondanks de huidige problemen is het aanbod op HBO Max behoorlijk indrukwekkend. Naast populaire series als House of the Dragon en Rick & Morty, zijn er ook gouden oudjes als Sex in the City en Friends te vinden.

Het goedkoopste abonnement bij HBO Max kost 5.99 euro, maar daar krijg je films en series alleen in 720p (HD-ready) te zien en dat op één scherm tegelijk. Voor HD (1080p) en 4K-content moet je per maand 7,99 euro betalen. Je mag met dit duurdere abonnement dan wel op drie schermen tegelijk kijken.

