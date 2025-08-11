Heb jij problemen met de verbinding van CarPlay? Dit is de oorzaak

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
11 augustus 2025, 17:30
2 min leestijd
Heb jij problemen met de verbinding van CarPlay? Dit is de oorzaak

Nieuw onderzoek heeft de oorzaak ontdekt achter problemen met de verbinding van CarPlay. Zo zit dat!

Lees verder na de advertentie.

Verbindingsproblemen CarPlay

Heb jij regelmatig problemen met de verbinding van CarPlay? In dat geval heeft recent onderzoek daar mogelijk de oorzaak van gevonden. Axios heeft onderzoek gedaan naar plekken, waar veel gebruikers verbindingsproblemen ervaren met CarPlay. Uit dit onderzoek zijn interessante bevindingen gekomen, want er zijn meerdere plekken waar vrijwel alle gebruikers tijdelijk geen verbinding met CarPlay hebben.

Waar problemen met de verbinding van CarPlay doorgaans worden veroorzaakt door een defecte kabel of stoffige oplaadpoort van de iPhone, is de oorzaak bij problemen met de draadloze verbinding moeilijker te achterhalen. Axios heeft daarom een aantal plekken onderzocht, waar gebruikers vaak last hebben van problemen bij CarPlay. Deze worden volgens het onderzoek veroorzaakt door een radio-interferentie, waardoor de draadloze verbinding van CarPlay wordt verstoord.

CarPlay

Verstoringen in het signaal

Voor het onderzoek van Axios is gekeken naar een aantal plekken in Boston. Op deze plaatsen valt bij veel gebruikers de verbinding van CarPlay weg, zonder duidelijke oorzaak. Die oorzaak is door de onderzoekers achterhaald, want dit zijn allemaal plekken met interferentie van radiosignalen. Deze zorgen ervoor dat de draadloze verbinding met CarPlay tijdelijk wegvalt, hetzelfde geldt voor de verbinding met Android Auto.

CarPlay heeft de verbinding met je iPhone nodig om bijvoorbeeld de GPS-navigatie op het scherm te laden. Als deze verbinding wordt verstoord door te veel radiosignalen, valt de navigatie of zelfs CarPlay in zijn geheel weg. Deze verstoringen worden veroorzaakt door zendmasten of antennes, en komen vooral voor op het 2.4GHz-netwerk. Volgens Axios zorgt dit op een aantal plekken voor problemen met de verbinding van CarPlay.

carplay ontwerp

Meer over CarPlay

Axios noemt deze pekken ‘dode zones’, waar radio-interferentie verbindingsproblemen bij CarPlay veroorzaakt. Volgens de onderzoekers is de kans groot dat dit soort zones ook in andere steden voorkomen. Heb jij regelmatig problemen met de draadloze verbinding van CarPlay? In dat geval is dit een mogelijke oorzaak, zeker als het besturingssysteem op alle andere momenten wél naar behoren werkt.

Er is vooralsnog geen oplossing voor de problemen die spelen bij de verbinding met CarPlay. Toch is het goed om te weten dat de oorzaak mogelijk ligt bij verstoring door radiosignalen. Zo hoef je niet verder te zoeken naar mogelijke oorzaken, al blijft het natuurlijk vervelend als CarPlay op een aantal vaste plekken hapert. Ben je benieuwd welke nieuwe functies binnenkort naar CarPlay komen? Lees dan hier alles over CarPlay in iOS 26!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Axios
Bron afbeelding: apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Apple CarPlay Thema CarPlay Apple

Bekijk ook

Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze nieuwe functies)

Apple Watch Series 11 komt volgende maand (met deze nieuwe functies)

Vandaag 15:30

Deze 7 verbeteringen kun je binnenkort op je AirPods verwachten

Deze 7 verbeteringen kun je binnenkort op je AirPods verwachten

Vandaag 13:59

Prijsverschil: zoveel duurder wordt de iPhone 17 dan de 16

Prijsverschil: zoveel duurder wordt de iPhone 17 dan de 16

Vandaag 9:16

watchOS 26 release: op deze datum kan je Apple Watch updaten

watchOS 26 release: op deze datum kan je Apple Watch updaten

Vandaag 9:10

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren