Heb jij problemen met de verbinding van CarPlay? Dit is de oorzaak

Nieuw onderzoek heeft de oorzaak ontdekt achter problemen met de verbinding van CarPlay. Zo zit dat!

Verbindingsproblemen CarPlay

Heb jij regelmatig problemen met de verbinding van CarPlay? In dat geval heeft recent onderzoek daar mogelijk de oorzaak van gevonden. Axios heeft onderzoek gedaan naar plekken, waar veel gebruikers verbindingsproblemen ervaren met CarPlay. Uit dit onderzoek zijn interessante bevindingen gekomen, want er zijn meerdere plekken waar vrijwel alle gebruikers tijdelijk geen verbinding met CarPlay hebben.

Waar problemen met de verbinding van CarPlay doorgaans worden veroorzaakt door een defecte kabel of stoffige oplaadpoort van de iPhone, is de oorzaak bij problemen met de draadloze verbinding moeilijker te achterhalen. Axios heeft daarom een aantal plekken onderzocht, waar gebruikers vaak last hebben van problemen bij CarPlay. Deze worden volgens het onderzoek veroorzaakt door een radio-interferentie, waardoor de draadloze verbinding van CarPlay wordt verstoord.

Verstoringen in het signaal

Voor het onderzoek van Axios is gekeken naar een aantal plekken in Boston. Op deze plaatsen valt bij veel gebruikers de verbinding van CarPlay weg, zonder duidelijke oorzaak. Die oorzaak is door de onderzoekers achterhaald, want dit zijn allemaal plekken met interferentie van radiosignalen. Deze zorgen ervoor dat de draadloze verbinding met CarPlay tijdelijk wegvalt, hetzelfde geldt voor de verbinding met Android Auto.

CarPlay heeft de verbinding met je iPhone nodig om bijvoorbeeld de GPS-navigatie op het scherm te laden. Als deze verbinding wordt verstoord door te veel radiosignalen, valt de navigatie of zelfs CarPlay in zijn geheel weg. Deze verstoringen worden veroorzaakt door zendmasten of antennes, en komen vooral voor op het 2.4GHz-netwerk. Volgens Axios zorgt dit op een aantal plekken voor problemen met de verbinding van CarPlay.

Axios noemt deze pekken ‘dode zones’, waar radio-interferentie verbindingsproblemen bij CarPlay veroorzaakt. Volgens de onderzoekers is de kans groot dat dit soort zones ook in andere steden voorkomen. Heb jij regelmatig problemen met de draadloze verbinding van CarPlay? In dat geval is dit een mogelijke oorzaak, zeker als het besturingssysteem op alle andere momenten wél naar behoren werkt.

Er is vooralsnog geen oplossing voor de problemen die spelen bij de verbinding met CarPlay. Toch is het goed om te weten dat de oorzaak mogelijk ligt bij verstoring door radiosignalen. Zo hoef je niet verder te zoeken naar mogelijke oorzaken, al blijft het natuurlijk vervelend als CarPlay op een aantal vaste plekken hapert. Ben je benieuwd welke nieuwe functies binnenkort naar CarPlay komen? Lees dan hier alles over CarPlay in iOS 26!