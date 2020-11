Opinie: Apple heeft de Pro-iPhones overbodig gemaakt

De iPhone 11 Pro was een veel betere smartphone dan de gewone iPhone 11. Bij de iPhone 12-serie zijn de verschillen stukken kleiner. Heeft Apple de Pro-iPhones overbodig gemaakt?

Waarom zou je nog een Pro-iPhone kopen?

Apple introduceerde de Pro-iPhone eigenlijk al in 2017. De iPhone X richtte zijn blik op de toekomst, terwijl de iPhone 8 en 8 Plus in het verleden bleven hangen. Een jaar later bleken de iPhone XS en iPhone XS Max beduidend betere smartphones dan de iPhone XR. Ze beschikten over een prachtig oled-paneel, terwijl de XR het met een lcd-scherm moest doen. Bovendien had de XR slechts één camera en een logge, zware behuizing.

Pas in 2019 durfde Apple het aan om de duurste iPhones daadwerkelijk “Pro” te noemen. Of je het met die naam eens bent of niet, de verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) waren groot. Goed, de gewone 11 kreeg er een camera bij, maar het toestel bleef zitten met die dikke schermranden en het inferieure scherm.

Als je een hoesje gebruikt vallen de dikke schermranden van de iPhone 11 extra op.

De iPhone 12 en 12 Pro lijken te veel op elkaar

Dit jaar hebben álle nieuwe iPhones een oled-paneel. Ook de verschillen qua behuizing zijn zo goed als weggepoetst. Wie de iPhone 12 en iPhone 12 Pro naast elkaar legt, ziet een vrijwel identieke tweeling. Beide smartphones hebben een 6,1 inch-display en dezelfde dunne schermranden. Ook de accuduur is gelijk.

Naar de verschillen moet je goed zoeken. De Pro gebruikt wat luxere materialen en het scherm kan iets feller. Veel consumenten zullen daar nauwelijks om geven. Het enige echt zichtbare verschil is dat de iPhone 12 Pro drie camera’s heeft en de gewone iPhone 12 twee. Daarmee heeft Apple de Pro-iPhones overbodig gemaakt. Een extra lens is de meerprijs van 250 euro niet waard.

In onze review van de iPhone 12 schreven we al dat Apple de lat ongelooflijk hoog heeft gelegd. De iPhone 12 Pro is beter, maar niet de beste keuze. Alleen als je per se een gigantisch scherm wilt, ben je automatisch aangewezen op de Pro-lijn. Je komt dan uit bij de iPhone 12 Pro Max met zijn 6,7 inch-display.

Pro-iPhones hebben ProMotion nodig

Er gingen lange tijd geruchten dat de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max een 120Hz-display zouden krijgen. Zo’n scherm ververst de content 120 keer per seconde, terwijl een normaal display dat maar 60 keer doet. Daardoor zien animaties er veel soepeler uit. De iPad Pro is al sinds 2017 voorzien van deze techniek, die Apple ‘ProMotion’ noemt.

Toch is het Apple uiteindelijk niet gelukt om ProMotion naar de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max te brengen. Dat zou te maken kunnen hebben met de toevoeging van 5G aan deze smartphones. Het modem dat hiervoor nodig is slurpt namelijk energie. ProMotion doet dat ook. Als Apple beide technieken in de nieuwe iPhones had geplaatst, was de accuduur wellicht onacceptabel slecht geworden.

Er gaan inmiddels opnieuw geruchten dat de iPhone 13 Pro wél een 120Hz-scherm krijgt. Apple zou werken aan een techniek om ProMotion zuiniger te maken.

Dat is nodig ook. Veel Android-smartphones, zoals de OnePlus 8T, beschikken al over een 120Hz-scherm. Apple kan niet achterblijven. Bovendien heeft het bedrijf uit Cupertino een troef nodig om de verschillende modellen van elkaar te onderscheiden. Met de iPhone 12-serie heeft het woord Pro zijn betekenis grotendeels verloren.