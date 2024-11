Deze exclusieve Pro-functie komt naar alle iPhone 17-modellen

Een functie die tot nog toe is voorbehouden aan de Pro-versies sinds de iPhone 13, komt volgend jaar naar alle iPhone 17-modellen.

Deze functie komt naar alle iPhone 17-modellen

ETNews uit Zuid-Korea publiceerde deze week een bericht waarin staat dat alle vier iPhone 17-modellen die volgend jaar op de markt komen, worden uitgerust met energiezuinige LTPO-schermen. Dit suggereert dat een exclusieve Pro-functie dan voor het eerst ook naar reguliere iPhones komt. Het gebruik van LTPO-techniek duidt namelijk op ProMotion-schermen met een variabele vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz.

ProMotion is beschikbaar op de Pro-modellen sinds de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max in 2021 op de markt kwamen. De uitbreiding van de functie naar de iPhone 17 en iPhone 17 Air is dus opmerkelijk. Volgens het rapport zullen Samsung en LG de LTPO-schermen leveren voor alle iPhone 17-modellen.

LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) is een energiezuinige techniek voor OLED-schermen die een variabele vernieuwingsfrequentie met een lager stroomverbruik mogelijk maakt. Dit zorgt ervoor dat ProMotion de levensduur van de batterij niet aanzienlijk beïnvloedt.

Displays met ProMotion

iPhone-schermen met ProMotion zien er soepeler uit als het gaat om scrollen en het bekijken van video’s. ProMotion zorgt er ook voor dat het scherm kan terugschakelen naar een energiezuinigere vernieuwingsfrequentie. iPhone 13 Pro-modellen kunnen terugschakelen naar 10 Hz, de iPhone 14 Pro– tot en met iPhone 16 Pro-modellen zelfs naar 1 Hz. Hierdoor is een always on-scherm mogelijk dat informatie weergeeft zelfs wanneer de iPhone is vergrendeld. Het is onduidelijk of de iPhone 17 en de iPhone 17 Air kunnen terugschakelen naar 10 Hz of naar 1 Hz.

Er zijn al eerder geruchten verschenen die zeggen dat de iPhone 17 en iPhone 17 Air waarschijnlijk ProMotion zullen ondersteunen. De standaard iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben nog steeds een 60 Hz-scherm. De iPhone 17-serie verschijnt waarschijnlijk in september 2025.