Zo verberg je privéchats in WhatsApp die écht niemand mag zien

Je kunt chats in WhatsApp beveiligen met Face ID, maar voor privéchats die écht niemand mag zien gebruik je een geheime code.

Zo verberg je privéchats in WhatsApp

Privéchats in WhatsApp kun je beveiligen met Face ID (of Touch ID). Die chats komen dan in een afzonderlijk mapje te staan. Voor nog meer veiligheid kun je dat mapje weer beveiligen met een geheime code. We laten je zien hoe je dat doet!

Open de privéchat

Ga naar de chat die je wilt beveiligen en verbergen en tik boven op de naam. Het werkt zowel met individuele als met groepsgesprekken.

Vergrendel de chat

Zet de schakelaar achter ‘Vergrendel chat’ aan. In het informatieschermpje dat nu verschijnt, tik je gewoon op ‘Ga door’.

Een aparte map

In het chatoverzicht van WhatsApp zie je nu een apart mapje staan met de naam ‘Vergrendelde chats’ waar je privéchats in zitten. Wil je dit mapje openen, dan moet je Face ID of Touch ID gebruiken.

Verberg de map

Zie je de map ‘Vergrendelde chats’ daar liever niet staan, dan kun je de map ook verbergen. Open om te beginnen de map en tik rechtsboven op ‘Instellingen’.

Verberg vergrendelde chats

Zet nu de schakelaar achter ‘Verberg vergrendelde chats’ aan. In het scherm dat nu in beeld verschijnt, tik je beneden op ‘Maak geheime code’.

Maak een geheime code

Voer nu een code in die je gemakkelijk kunt onthouden en niet hetzelfde is als de toegangscode van je iPhone. Tik daarna op ‘Volgende’.

Verborgen map met privéchats bekijken in WhatsApp

Het mapje ‘Vergrendelde chats’ met privéchats is nu verdwenen in het chatoverzicht van WhatsApp. Om de map tevoorschijn te toveren, typ je de geheime code boven in de zoekbalk in.

Privéchats in WhatsApp ontgrendelen

Uitschakelen van de geheime code gaat eigenlijk op dezelfde manier. Dus ga naar de map ‘Vergrendelde chats’ en tik rechtsboven op Instellingen om deze te wijzigen.