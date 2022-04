Private Relay voor iCloud Plus: is dat nou wel of geen VPN?

Heb je een iCloud Plus-abonnement? Dan kun je gebruik maken van Privédoorgifte (Private Relay in het Engels). Veel mensen noemen de functie een VPN, maar klopt dat eigenlijk wel?

Private Relay lijkt op een VPN (maar is het niet)

Private Relay is een functie die Apple tijdens zijn iOS 15-presentatie aankondigde. Momenteel verkeert de functie nog in een testfase, maar je kunt Private Relay al wel gebruiken. Hiervoor heb je een iCloud Plus-abonnement nodig.

Privédoorgifte heeft een aantal belangrijke overeenkomsten met een VPN. De belangrijkste is dat al je internetverkeer niet direct naar jou herleidbaar is. Dat geldt echter niet in alle situaties – we leggen het je uit.

De feature werkt alleen in Safari

Private Relay functioneert enkel als VPN wanneer je Apples eigen Safari-browser gebruikt. In dat geval wordt jouw internetverkeer versleuteld en omgeleid via zogenaamde proxy’s. Anderen komen er dan niet achter welke pagina’s op internet je bezoekt. Je hebt dus volledige privacy. Je IP-adres (het ‘thuisadres’ van je internetverbinding), je surfgeschiedenis en je locatie zijn niet langer zichtbaar voor de buitenwereld.

Safari

Een reguliere VPN werkt voor iedere browser die je gebruikt. Je kunt hiermee dus ook anoniem internetten via Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge. Omdat je met Privédoorgifte gedwongen bent Safari te gebruiken, is de functie relatief beperkt. Niet iedere website werkt namelijk optimaal in Safari. Ook zijn er bijvoorbeeld allerlei handige Chrome-extenties, die je enkel in combinatie met Google Chrome kunt gebruiken.

Een buitenlandse locatie instellen is niet mogelijk

VPN’s worden regelmatig gebruikt om het Netflix-aanbod uit de Verenigde Staten te bekijken. De streamingdienst biedt namelijk in ieder land andere films en series aan. Erg frustrerend, want het Amerikaanse aanbod is vele malen groter (en misschien ook wel een stukje beter) dan het Nederlandse aanbod. Met een VPN kun je jouw internetlocatie veranderen, waardoor Netflix denkt dat je je in een ander land bevindt. Zo krijg je dus toegang tot een ander film- en serieaanbod.

Private Relay biedt deze optie helaas niet aan. Het nieuwe IP-adres dat je van Apple krijgt toegewezen is nog steeds gekoppeld aan jouw regio. Je kunt dit ook niet zelf aanpassen. Je bent dus wel anoniem, maar je hebt geen controle over je eigen anonimiteit.

Zowel een VPN als Privédoorgifte zorgen voor meer online-privacy

Uiteindelijk zorgen zowel een VPN als Apples Private Relay voor meer online-privacy. Privédoorgifte komt daarnaast gebundeld met iCloud Plus, dus je hoeft hier verder eigenlijk niets voor te doen. Je hebt al een iCloud Plus-abonnement vanaf 1 euro per maand. Hiermee is Private Relay goedkoper dan de meeste VPN’s. Je levert echter ook in op functionaliteit.

Heb je al een iCloud Plus-abonnement en wil je Privédoorgifte gebruiken? Je kunt dit handmatig aan- en uitzetten via de instellingen-app op je iPhone. Dat gaat als volgt:

Open de instellingen-app op je iPhone of iPad; Tik op je naam; Ga naar het kopje ‘iCloud’ en tik hierop; Zoek naar het kopje ‘Privédoorgifte’ en volg de stappen.

Omdat Private Relay op het moment van schrijven nog een bètafunctie is, werkt het nog niet vlekkeloos. Inloggen met je DigiD kan bijvoorbeeld niet als je Privédoorgifte aan hebt staan.

