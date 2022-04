Private Relay in iOS 16 krijgt mogelijk een update: dit gaat er veranderen

Eén van de vernieuwingen in iOS 15 was Private Relay, of Privédoorgifte in het Nederlands. Met de functie kun je onder andere anoniem internetten met Safari. In iOS 16 krijgt Private Relay mogelijk een flinke update. Dit gaat er veranderen.

Er gaan verschillende geruchten dat Apple in iOS 16 van plan is om Private Relay (Privédoorgifte) een aantal nieuwe functies te geven. Op dit moment werkt de functie alleen in Safari en sommige onderdelen van Mail als je iCloud Plus hebt.

Volgens de geruchten gaat Apple de functie in de toekomst uitbreiden naar andere apps. Zou is het straks goed mogelijk om bijvoorbeeld via de Chrome-app of YouTube-app op je iPhone anoniem te internetten.

Privédoorgifte: wel of geen VPN

Private Relay werd in iOS 15 uitgebracht. Hiermee verberg je je IP-adres en kun je anoniem internetten. Privédoorgifte wordt vaak vergeleken met een VPN (Virtual Private Network). Dat is maar deels terecht. Een VPN anonimiseert ál je internetverkeer. Dat doet Private Relay niet. Op dit moment werkt het dus alleen als je Apples eigen Safari gebruikt. Wanneer je in een andere browser over het web surft, is je activiteit gewoon zichtbaar.

Lees meer: Private Relay voor iCloud Plus: is dat nou wel of geen VPN?

Je moet Private Relay wel zelf even aanzetten, want de functie staat standaard uit. Let op: wanneer je de gratis iCloud-versie met 5GB opslagruimte gebruikt, kun je Privédoorgifte niet gebruiken. Je hebt hiervoor een betaald abonnement met 50GB, 200GB of 2TB opslagruimte nodig.

Lees meer: Zo zet je Private Relay (Privédoorgifte) aan

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!