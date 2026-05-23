Deze nieuwe privacy-functie op je iPhone moet je inschakelen (zo doe je dat)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 mei 2026, 13:33
2 min leestijd
Deze nieuwe privacy-functie op je iPhone moet je inschakelen (zo doe je dat)

Wil je niet dat je provider precies ziet waar je bent? Dan is deze nieuwe iPhone-functie zeker het aanzetten waard.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe privacy-functie iPhone

Apple heeft een handige nieuwe privacy-functie toegevoegd aan de iPhone. Daardoor wordt het lastiger om precies te zien waar jij bent. En dat is goed nieuws als je liever niet hebt dat je locatie tot op straatniveau gevolgd kan worden.

iphone bellen

De functie heet ‘Beperk exacte locatie’ en doet eigenlijk precies wat de naam zegt. Normaal kan een provider vrij nauwkeurig zien waar jouw iPhone zich bevindt. Met deze nieuwe instelling wordt die locatie minder exact doorgegeven. In plaats van jouw straat of huisnummer ziet een provider bijvoorbeeld alleen nog de buurt waarin je bent.

Apple introduceerde de functie al eerder dit jaar, maar toen werkte die nog maar bij een klein aantal providers. Met iOS 26.5 is dat flink uitgebreid. Vooral in Europa en het Verenigd Koninkrijk kunnen nu veel meer gebruikers de functie aanzetten. Volgens Apple werkt het met simkaarten van providers uit de EU en het VK.

Er zit wel een kleine beperking aan het verbergen van de exacte locatie van je iPhone. De nieuwe privacy-functie werkt alleen op apparaten met Apples eigen modem-chip. Daardoor is de functie voorlopig beschikbaar op een kleine selectie apparaten van Apple. Dit zijn:

Uiteraard krijgen ook de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max die later dit jaar verschijnen ook ondersteuning voor deze feature.

Beperk exacte locatie aanzetten iphone air

Heb je een van deze iPhones of iPads (met cellular)? Dan gaat het aanzetten van deze privacy-functie heel eenvoudig.

Beperk exacte locatie aanzetten op je iPhone of iPad

  1. Open de ‘Instellingen’ van je iPhone of iPad;

  2. Tik op ‘Mobiel Netwerk’;

  3. Kies voor ‘Opties Mobiele data’;

  4. Kies de simkaart waarop je de instelling wilt toepassen als je meerdere simkaarten hebt;

  5. Open het menu ‘Opties mobiele data’;

  6. Zet de functie ‘Beperk exacte locatie’ aan.

Apple zet de laatste jaren steeds meer in op privacy. Eerder kwamen er al functies waarmee apps minder makkelijk kunnen volgen wat je online doet. Deze nieuwe instelling past daar perfect bij.

Wil je altijd zo snel mogelijk weten als er nieuwe functies voor je iPhone komen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iPhone iPad Apple iPhone 17e iPhone 16e iPhone Air iPad Pro 2025 iPad Air 2026

Bekijk ook

Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het

Nieuwere iPhones hebben probleem met opladen: om deze toestellen gaat het

4 mei 2026

Apple onthult: dit is de populairste iPhone óóit (en zoveel betaal je)

Apple onthult: dit is de populairste iPhone óóit (en zoveel betaal je)

1 mei 2026

CarPlay heeft er 3 nieuwe apps bij en de prijs van de iPhone Ultra is gelekt (iPhone-nieuws #16)

CarPlay heeft er 3 nieuwe apps bij en de prijs van de iPhone Ultra is gelekt (iPhone-nieuws #16)

18 april 2026

Verrassend: dit was de bestverkochte iPhone in het vierde kwartaal van 2025

Verrassend: dit was de bestverkochte iPhone in het vierde kwartaal van 2025

9 april 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren