Amazon Prime Video heeft nu reclame, maar hoe zit het in Nederland?

Sinds 29 januari heeft Amazon Prime Video in een aantal landen reclame toegevoegd aan het basisabonnement. Maar hoe zit dat in Nederland?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime Video heeft nu reclame

Een van de goedkopere streamingdiensten is duurder geworden, of je moet ineens reclame gaan tolereren. Dit is het geval bij het basisabonnement van Amazon Prime Video in Duitsland, Canada, het VK en de VS. Nederland blijft vooralsnog dus gespaard.

Amazon geeft zelf aan dat de hoeveelheid reclame ‘gelimiteerd’ is en in elk geval aanzienlijk minder dan op reguliere tv. In een persbericht zei het bedrijf eerder al dat ze de maatregel hebben genomen omdat het ze in staat stelt om te blijven investeren in boeiende content. Bij afzonderlijk gehuurde of gekochte content wordt geen reclame toegevoegd.

Meer betalen voor Prime Video zonder reclame

Abonnees die in de genoemde landen geen reclame willen, moeten per maand 2,99 dollar extra betalen. Later dit jaar voert Amazon dezelfde veranderingen door in Frankrijk, Australië, Mexico, Italië en Spanje. Uiteindelijk zal ook Nederland wel een keer aan de beurt zijn, maar er is nog niets bekend over wanneer.

Overigens is Amazon Prime Video zonder reclame in Nederland sinds afgelopen november duurder geworden. Het basisabonnement is toen verhoogd van 2,99 euro naar 4,99 euro. Dit is de eerste prijsverhoging van Prime Video in Nederland sinds de dienst hier drie jaar geleden actief werd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle streamingdiensten zijn duurder

In 2023 zijn vrijwel alle streamingdiensten duurder geworden. Zo ging Disney+ een jaar geleden van 8,99 naar 9,99 euro en Apple TV+ ging zelfs van 6,99 naar 9,99 euro. De verwachting is dat Netflix dit jaar ook met een basisabonnement inclusief reclame komt, vergelijkbaar dus met wat Amazon Prime Video nu in een aantal landen heeft gedaan.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!