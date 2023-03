iPhone 15 Pro wordt duurste iPhone ooit: prijzen stijgen weer

Er wordt steeds meer bekend over de volgende iPhone. Volgens de laatste geruchten stijgen de prijzen van de iPhone 15 Pro dit jaar weer.

iPhone 15 Pro prijzen gaan weer omhoog

Begin maar vast met sparen, want de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden een stuk duurder. Dat zegt Jeff Pu, een Apple-analist werkzaam bij Haitong Intl Tech Research.

In een rapport vertelde de analist dat de iPhone 15 Pro-modellen een prijsstijging gaan krijgen dankzij verschillende upgrades. Deze upgrades zijn onder andere: een titanium frame, ‘vaste’ knoppen met haptic feedback, meer werkgeheugen, een periscoop lens en de nieuwe A17-chip.

Render van de iPhone 15 Pro

Er gingen al eerder geruchten dat de prijzen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zouden stijgen. Dat stond toen in januari op de Chinese sociale media-website Weibo.

Europa kreeg al eerder prijsstijgingen

Opvallend is dat in America de prijzen al sinds de iPhone X (uit 2017) en de iPhone XS Pro Max (uit 2018) gelijk zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot Europa waar de prijzen van de iPhone onlangs nog zijn gestegen. Volgens de geruchten gaan dit jaar de prijzen van de iPhone 15 Pro dus weer omhoog. Hoeveel deze prijsstijging uiteindelijk gaat worden is nog niet bekend.

iPhone 15 Pro: krijgen geen échte knoppen meer

Naast de nieuwe chip en periscoop lens is het opvallend dat de iPhone 15 Pro geen ‘echte’ knoppen krijgt. Volgens Apple-kenner Ming-Chi Kuo ‘voel’ je nog wel dat je iets indrukt wat op een knop lijkt, maar eigenlijk beweegt er niets.

De iPhone 15 Pro (Max) gebruikt dan speciale trilmotors om je het gevoel te geven dat je iets indrukt. Dit deed Apple ook al bij de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. En je ziet het ook bij de trackpad van onder andere de MacBook Air 2022.

