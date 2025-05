iPhone 17 prijzen: zó duur wordt Apple’s volgende iPhone

Dit jaar verschijnen opnieuw vier iPhones, maar hoe duur wordt de iPhone 17? Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max)!

iPhone 17

In 2025 staan opnieuw vier iPhones op de planning bij Apple. De iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden in september verwacht. Er komt dit jaar dus geen nieuw Plus-model, in plaats daarvan zien we de iPhone 17 Air. Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over de iPhone 17, zo is Apple volgens geruchten van plan om de prijzen bij de volgende iPhone weer te verhogen.

Een aantal jaar geleden verlaagde Apple nog de prijzen van de iPhone. Bij de iPhone 15 hanteerde Apple lagerere startprijzen dan bij de iPhone 14. Die prijsverlaging is dus waarschijnlijk van korte duur, want bij de iPhone 17 gaan de prijzen juist weer omhoog. Dit is naar verluidt het gevolg van de importtarieven die de Amerikaanse regering heeft ingevoerd op Chinese producten. Benieuwd wat je voor de volgende iPhone gaat betalen? Wij zetten de verwachte prijzen voor je onder elkaar.

Prijzen de iPhone 17-serie

Eerder gaf The Wall Street Journal al aan dat Apple van plan is om de prijzen van de iPhone dit jaar te verhogen. Het gaat waarschijnlijk om een prijsverhoging van ongeveer 50 euro, die bij iedere uitvoering van de iPhone 17 wordt doorgevoerd. Dat betekent dat het basismodel dus eveneens een slag duurder wordt in 2025. Als we deze prijsverhoging doorberekenen, komen we op de volgende prijzen uit bij de iPhone 17:

Opslagruimte iPhone 17 iPhone 16 128 GB € 1019 € 969 (nu € 768,-) 256 GB € 1149 € 1099 (nu € 898,90) 512 GB € 1399 € 1349 (nu € 1.159,-)

Opslagruimte iPhone 17 Air iPhone 16 Plus 128 GB € 1169 € 1119 (nu € 1.049,-) 256 GB € 1299 € 1249 (nu € 1.049,-) 512 GB € 1549 € 1499 (nu € 1.096,-)

Opslagruimte iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro 128 GB € 1279 € 1229 (nu € 1.018,-) 256 GB € 1409 € 1359 (nu € 1.103,-) 512 GB € 1659 € 1609 (nu € 1.396,-) 1 TB € 1909 € 1859 (nu € 1.589,-)

Opslagruimte iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max 256 GB € 1529 € 1479 (nu € 1.190,99) 512 GB € 1779 € 1729 (nu € 1.509,95) 1 TB € 2029 € 1979 (nu Niet leverbaar)

De prijzen bij de iPhone 17 worden dus flink verhoogd. De verschillen zijn nog groter in vergelijking met de actuele laagste prijzen van de iPhone 16, dat zijn de bedragen die je bij webwinkels betaalt voor de iPhone. Het is overigens de verwachting dat je de iPhone 17 bij webshops al snel tegen een lagere prijs haalt, die na de release in onze prijsvergelijker verschijnt. Bij Apple blijven de prijzen het gehele jaar gelijk.

Release van de iPhone 17

Het is de verwachting dat Apple de prijzen van de iPhone 17 verhoogt, maar wat krijg je daarvoor terug? Volgens geruchten draaien de iPhone 17 en de iPhone 17 Air op de A19-chip en krijgen ze voor het eerst ProMotion. Dat betekent dat het always-on scherm eindelijk naar de reguliere iPhones komt. Daarnaast wordt de frontcamera verbeterd, want dat is een 24-megapixelcamera bij de iPhone 17 (Air).

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden grotere veranderingen verwacht. De toestellen draaien op de A19 Pro-chip, hebben verbeterde camera’s, krijgen meer werkgeheugen én hebben een vernieuwd ontwerp. Welke features precies naar de volgende iPhone komen weten we in september, dan weten we ook welke prijzen Apple doorvoert bij de iPhone 17. Wil je geen aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!