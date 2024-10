Apple verlaagt de prijs van de iPad 2022: tablet nu goedkoper dan ooit

Ben je van plan om een nieuwe iPad te kopen? Dan is dit het moment, want Apple heeft de prijs van de iPad 2022 verlaagd. De reguliere tablet is nu véél goedkoper.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 goedkoper

Apple heeft de prijs van de iPad 2022 verlaagd! De tablet verscheen op 26 oktober 2022 en is nog steeds de nieuwste uitvoering van de ‘normale’ iPad. Apple bracht de iPad oorspronkelijk voor 589 euro op de markt, maar verlaagde de prijs later naar 439 euro. Nu gaat het bedrijf nog verder, waardoor je slechts 409 euro voor de iPad 2022 neerlegt. Nooit eerder kreeg je de tablet voor zo weinig geld bij Apple.

Het is opvallend dat Apple opnieuw voor een prijsverlaging heeft gekozen, want eerder werd verwacht dat er dit najaar een compleet nieuwe iPad zou verschijnen. Die kwam er inderdaad, Apple presenteerde op 15 oktober de iPad mini 7. Het lijkt erop dat we nog langer moeten wachten op een nieuwe generatie van de reguliere iPad. Heel erg is dat niet, want het instapmodel van de iPad 2022 heeft nu de laagste prijs ooit. De enige verandering: je krijgt geen adapter meer bij de oplaadkabel.

Functies van de iPad

Apple heeft de iPad in 2022 een nieuw design gegeven, de reguliere tablet beschikt voor het eerst over vlakke randen en een groter formaat. Met dit ontwerp lijkt de iPad 2022 op de iPad Pro en de iPad Air. Het toestel beschikt over een 10,9-inch Liquid Retina-display en is beveiligd met Touch ID. De iPad 2022 heeft dan wel een lagere prijs, maar wel het moderne ontwerp dat we bij de iPad mini, iPad Pro en iPad Air 2024 terugzien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het toestel draait op de A14 Bionic-chip, die we eerder zagen in de iPhone 12 (mini) en de iPhone 12 Pro (Max). De iPad 2022 werkt met de eerste generatie van de Apple Pencil, waardoor je geen nieuwe stylus hoeft te kopen als je deze nog hebt liggen. Ook de Apple Pencil met usb-c kan aangesloten op de iPad 2022. Dat maakt de tablet perfect om op te tekenen, te werken of om je aantekeningen op bij te houden.

Prijs van de iPad 2022 nóg lager

De iPad 2022 beschikt ook over handige functies waarmee je documenten kunt scannen, foto’s en video’s kunt bewerken, geluidsopnames mee kunt maken en heeft ondersteuning voor de Magic Keyboard Folio. De tablet is dus niet alleen geschikt om series op te kijken, maar komt ook goed van pas op je werk of bij je studie. Dat de prijs van de iPad 2022 bij Apple verlaagd is, betekent dat je de tablet bij andere aanbieders nog goedkoper kunt krijgen.

Ben je op zoek naar de laagste prijs van de iPad 2022? Je betaalt op dit moment slechts € 389,- voor de iPad 2022. Dat is voor het basismodel met 64 GB, zonder Cellular. Bij de tablet heb je de keuze uit een reeks vrolijke kleuren, de iPad 2022 is beschikbaar in de tinten blauw, roze, geel en zilver. Wil je de tablet kopen? Bekijk dan hier de laagste prijzen;