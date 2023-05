Apple Reality: wordt de prijs tóch laag genoeg voor het grote publiek?

Krijgt de Apple Reality tóch een lagere prijs dan we tot nu toe dachten? De senior vice president van Apple vertelt in een interview dat de Apple Reality waarschijnlijk toch niet zo duur wordt.

Apple presenteert Apple Reality op WWDC

Over een paar weken kondigt Apple de Apple Reality aan tijdens de WWDC. Apple’s eerste VR-bril is waarschijnlijk enorm geavanceerd, waardoor de Apple Reality vermoedelijk een behoorlijk prijskaartje zal krijgen. Eerdere geruchten voorspelden daarom al dat de Apple Reality niet voor het grote publiek bedoeld was.

De Apple Reality is volgens deze geruchten voornamelijk bedoeld voor bedrijven om te gebruiken voor het streamen van video-content en voor communicatie, zoals videobellen. In een nieuw interview met Eddy Cue, de senior vice president Services van Apple, lijken deze vermoedens nu toch tegensproken te worden. Krijgt de Apple Reality dan toch een lagere prijs dan we tot nu toe verwachtten?

‘Apple maakt dingen waar consumenten om geven’

In een interview doet Eddy Cue een aantal interessante uitspraken. Hij benadrukt in het gesprek dat Apple alleen dingen maakt waar consumenten daadwerkelijk om geven. Als gebruikers niet geïnteresseerd zijn in een toestel, brengt Apple het product niet op de markt. Dat is een opvallende uitspraak, want tot nu toe werd de aankoopprijs van de Apple Realty rond de 3000 dollar geschat.

Het is niet de verwachting dat consumenten zitten te wachten op een bril van zóveel geld. Daarom is het mogelijk dat Apple er toch voor kiest om de Apple Reality tegen een lagere prijs te verkopen. Eerder werd er namelijk nog gesproken van een aankoopprijs van 1500 euro, dat zou dan ongeveer gelijk zijn aan de productiekosten van de bril. Zo zou Apple met de bril een veel groter publiek aanspreken.

Het is dus goed mogelijk (en te hopen) dat Apple de Apple Reality toch niet voor 3000 dollar op de markt brengt. Aangezien de productiekosten worden geschat op 1500 dollar, is het in ieder geval de verwachting dat de bril tussen de 1500 en 3000 dollar zal kosten. Wat de exacte prijs gaat worden weten we dus nog niet. Maar niet getreurd, je moet nog maar een paar weken wachten op de officiële aankondiging van de VR-bril. Die is op 5 juni tijdens WWDC 2023 van Apple.

Wil je meer weten over de Apple Reality? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril: Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van Apple Reality.

