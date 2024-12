Prettige feestdagen names de gehele iPhoned-redactie!

Het jaar zit er bijna op, dus dat betekent dat het tijd is om terug te blikken op 2024. De gehele iPhoned-redactie wenst alle lezers alvast prettige feestdagen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prettige feestdagen names iPhoned!

Het jaar is bijna voorbij en de kerstdagen staan voor de deur. We wensen jullie als iPhoned-lezers daarom hele fijne feestdagen! Met verschillende artikelen blikken we deze week nog één keer terug op 2024. Welke producten zijn onze favorieten van het jaar en waarom? Dat is niet alles, want het is ook tijd om vooruit te kijken. Wat is Apple van plan in 2025 en welke producten kunnen we komend jaar verwachten?

Apple bracht dit jaar opnieuw genoeg producten en updates uit. We zagen in 2024 eindelijk de officiële release van de Vision Pro, maar moeten in Nederland en België nog wat langer wachten op Apple’s eerste ruimtelijke computer. Daarnaast kwamen de iPhone 16-serie, Apple Watch Series 10, iPad Air 2024, iPad Pro 2024, iPad mini 2024 en natuurlijk de nieuwe MacBook Air én MacBook Pro uit in 2024. Veel van deze toestellen moeten de belangrijkste functies nog missen, waardoor 2025 opnieuw een spannend jaar wordt met de komst van Apple Intelligence in de Europese Unie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tips voor de feestdagen in 2024

Nu de gezelligste tijd van het jaar is aangebroken, zetten we graag nog de laatste kersttips voor je onder elkaar. Wil jij ook (digitaal) met ons in de kerstsfeer komen? Check dan onze tips en reviews hieronder. Veel leesplezier!