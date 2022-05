Dino-serie Prehistoric Planet is uit op Apple TV+: kijk één aflevering gratis

Een nieuwe vijfdelige documentairereeks over dinosauriërs, Prehistoric Planet, is vandaag verschenen op Apple TV+. Lees in dit artikel hoe je gratis de eerste aflevering van deze nieuwe dino-serie van David Attenborough ziet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prehistoric Planet: natuurserie met animaties

Sinds de aankondiging van Prehistoric Planet, een vijfdelige documentaire reeks over de vorige bewoners van deze aardbol, wachten we al een tijdje op de eerste aflevering. Deze is er nu! De natuurserie mixt echte natuurbeelden met computeranimaties om de dino’s zo realistisch mogelijk weer te geven. Deze is nu te kijken via Apple TV+.

Zelfs zonder abonnement kan je je de eerste aflevering ‘Kusten’ gratis kijken. Je hoeft niet eens een proefabonnement te nemen op de streamingsservice van Apple. Het is genoeg als je je betaalgegevens aan je Apple ID toevoegt.

Ga 66 miljoen jaar terug in de tijd met deze dino-serie

In deze natuurdocumentaire zie je hoe de dinosaurussen 66 miljoen jaar geleden over de aarde rondzwierven. Het gaat niet om sensatie, maar om realisme. De beelden zijn namelijk gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen en probeert een betrouwbaar beeld te schetsen van deze stokoude dieren. Natuurlijk blijft het giswerk. Met de peperdure computertechnieken achter Prehistoric Planet krijgen wij tóch een inkijkje.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prehistoric Planet is Walking With Dinosaurs gemixt met Planet Earth. Jon Favreau (The Lion King) regisseerde de serie samen met paleontologen. Daarnaast komt de muziek van de hand van de beroemde Hans Zimmer (Inception, The Lion King & Pirates Of The Caribbean). Last but not least: de iconische stem van Sir David Attenborough begeleidt het hele verhaal. Wat een top line up!

Je kan zelfs de eerste aflevering van Prehistoric Planet gratis bekijken. Elke (werk)dag deze week komt er een nieuwe aflevering online. Elke dag zien we een andere klimaatzone en dus ook verschillende soorten dino’s.

Deze serie gratis kijken op Apple TV+

Na een relatief moeizame start komt Apple TV+ inmiddels aardig op stoom. Ted Lasso was de eerste grote hit voor de service. Daarnaast won Apple TV+ eerder dit jaar een Oscar voor de film CODA. Dit was de eerste film van een streamingsdienst die deze prestigieuze prijs won.

Prehistoric Planet is hopelijk de volgende hit van de streamingsservice van Apple. Ga jij kijken hoe een T-Rex zijn kindjes opvoedt? Dat kan gratis door een proefabonnement van zeven dagen af te sluiten. Heb je nét een nieuw Apple apparaat gekocht? Dan krijg je drie maanden gratis Apple TV+.