De nieuwe Powerbeats-oordopjes lekten vorige week al uit en zijn nu officieel door Apple aangekondigd. De bluetooth-oordopjes zijn flink verbeterd, met bijvoorbeeld Siri-ondersteuning, een langere accuduur en iets aangepast design.

Powerbeats 4 officieel: nieuwe oordopjes verschijnen binnenkort

Audiomerk Beats, dat in handen is van Apple, heeft de nieuwe Powerbeats aangekondigd. De oordopjes heten niet – zoals eerder verwacht – ‘Powerbeats 4‘, maar gaan simpelweg als de Powerbeats door het leven. De bluetooth-oordopjes hebben een verbeterd design ten opzichte van de Powerbeats. Het draadje waarmee beide oordopjes wordt verbonden lopen nu achter het oor, in plaats van dat het naar beneden bungelt.

De accuduur van de Powerbeats is beter dan bij de vorige versie: de oordopjes gaan tot 15 uur mee in plaats van 12 uur. Opladen gaat bovendien snel. Zijn de bluetooth-oordopjes bijna leeg en laat ze je vijf minuten opladen, dan kun je weer anderhalf uur naar muziek luisteren.

Daarnaast is de geluidskwaliteit verbeterd en Beats zegt dat ze hetzelfde klinken als de duurdere Powerbeats Pro. Verder hebben de nieuwe oordopjes een IPX4-certificatie, waardoor ze zweet- en waterbestendig zijn; een handige feature voor sporters.

H1-chip voor Siri-ondersteuning

Een belangrijke nieuwe feature van de nieuwe Powerbeats is de H1-chip. Hierdoor koppelen de oordopjes – net als de AirPods – snel met je iPhone en ondersteunen ze Siri. Met het ‘Hey Siri’-commando kun je acties uitvoeren en de Powerbeats kunnen via Siri inkomenden berichten aan je voorlezen.

Het opladen gaat via de Lightning-aansluiting in het rechteroortje en de Powerbeats hebben aan beide kanten een knopje. Ze verschijnen in drie kleuren: zwart, rood en wit. De nieuwe bluetooth-oordopjes zijn vanaf 18 maart te koop bij Apple voor 149 euro. Daarmee zijn de fors goedkoper dan de Powerbeats Pro van vorig jaar, die voor 250 euro worden verkocht.

Meer Apple-producten

Mogelijk kondigt Apple deze week nog meer nieuwe producten aan. Zo zou het bedrijf van Tim Cook van plan zijn om een nieuwe MacBook Air te onthullen, ook lijkt de aankondiging van de iPad Pro 2020 aanstaande te zijn.

