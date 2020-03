Volgens een nieuw gerucht krijgen de nieuwe Powerbeats 4 een H1-chip met Siri-ondersteuning. Ook zijn afbeeldingen gelekt van de nieuwe oordopjes.



Gelekte afbeeldingen van de Powerbeats 4

Apple doet zijn best om nieuwe producten geheim te houden. Toch vindt de oplettende ontwikkelaar in de broncode van de nieuwste iOS-updates vaak hints over nieuwe producten waar het bedrijf uit Cupertino aan werkt. Zo werd namelijk in de code van iOS 13.3 ontdekt dat Apple aan de Powerbeats 4 werkt. Nu duikt een nieuw gerucht op over de nieuwe oordopjes.

WinFuture deelt namelijk afbeeldingen, die volgens de website de officiële marketingfoto’s zijn van de nieuwste oordopjes. Volgens het gerucht komen de oordopjes in de kleuren zwart, wit en rood. De afbeeldingen laten zien dat de oordopjes een meer gebogen design hebben, dat doet denken aan de Powerbeats Pro.

H1-chip met Siri-ondersteuning

De nieuwe Powerbeats hebben ook in-ear oortjes en een beugel voor om je oor, zodat ze extra stevig zitten. Daarnaast zijn de oortjes net zoals hun voorganger niet helemaal draadloos. Wel zit de kabel nu net aan de andere kant van de beugel, waardoor het draadje achter je oor gepositioneerd is.

De bron beweert ook dat de Powerbeats 4 een H1-chip krijgen, die te vinden is in de Powerbeats Pro. Deze chip is gemaakt door Apple zelf en zorgt onder andere voor ‘Hé Siri’-ondersteuning. Dit zou er dus op kunnen wijzen dat de oordoppen inderdaad een Siri-functie krijgen, zoals een eerder gerucht al beweerde. Ook kun je langer handsfree bellen en worden telefoontjes 1,5 keer sneller verbonden.

Onthulling binnenkort verwacht

De Powerbeats 4 krijgen dezelfde geluidskwaliteit als de Powerbeats Pro. Daarnaast gaat de accu zo’n 15 uur mee voordat je de oordoppen met een Lightning-kabel oplaadt. Verschillende bronnen laten weten dat de Powerbeats 4 nu ieder moment kunnen verschijnen.

Neem hierbij wel een slag om de arm, want mede door het coronavirus kan het toch zijn dat de nieuwe oordopjes nog even op zich laten wachten. Het is nog onduidelijk wat de nieuwste Powerbeats gaan kosten. Zodra er meer nieuws is, dan lees je dat natuurlijk op iPhoned.

