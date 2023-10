Let op: niet alle powerbanks werken met de iPhone 15

Apple heeft de iPhone 15 dit jaar voorzien van een usb-c-aansluiting, maar daardoor werken helaas niet alle powerbanks meer met de telefoon. Zo voorkom je problemen!

iPhone 15 met usb-c

Door de nieuwe Europese wetgeving hebben de iPhones dit jaar voor het eerst een usb-c-aansluiting. Met de nieuwe regelgeving probeert de Europese Unie elektronisch afval te verminderen. Apple stapt bij de iPhone 15 daarom over van Lightning naar usb-c. Op de lange termijn is dit goed voor het milieu, maar voor nu blijven er vooral veel Lightning-kabeltjes over, die straks niet meer bruikbaar zijn.

De nieuwe aansluiting is dus zowel goed als slecht nieuws voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat data sneller overgezet kan worden. De nieuwe usb-c-aansluiting kan namelijk veel hogere snelheden aan dan de huidige Lightning-poort. Dit zien we helaas niet terug in het opladen van de iPhone 15, want de laadsnelheid is hetzelfde gebleven als bij de iPhone 14. Sterker nog: sommige powerbanks werken zelfs helemaal niet meer bij de iPhone 15.

Andere toestellen opladen met de iPhone 15

Apple introduceert bij de iPhone 15 een toffe functie, want met de iPhone 15 is het voor het eerst mogelijk om andere apparaten op te laden. Hiervoor hoef je de toestellen alleen maar met elkaar aan te sluiten via een oplaadkabel. Het opladen gaat op verschillende manieren, afhankelijk van het toestel dat je aansluit op de telefoon. Helaas gaat dat bij bepaalde powerbanks niet helemaal goed met de iPhone 15.

Wanneer je een ander apparaat verbindt via een Lightning-aansluiting, zal deze telefoon altijd worden opgeladen door de iPhone 15. Sluit je twee iPhone 15-modellen op elkaar aan? Dan wordt het toestel met de laagste accuduur opgeladen. Dat blijkt nu bij alle toestellen met een usb-c-poort het geval te zijn. Bij een powerbank met usb-c-aansluiting gebeurt namelijk hetzelfde als je de iPhone 15 aansluit, het apparaat met het laagste batterijpercentage wordt dan opgeladen.

Hierdoor kan het dus ook voorkomen dat de iPhone 15 niet wordt opgeladen door de powerbank, maar dat juist het tegenovergestelde gebeurt. De iPhone 15 zorgt er dan voor dat de externe accu oplaadt. Zo daalt het batterijpercentage van je iPhone dus nóg sneller, dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Let daarom op bij het gebruiken van een powerbank met een usb-c-aansluiting.

Zo voorkom je de problemen met powerbanks

Wil je zeker weten dat de iPhone 15 opgeladen wordt door een powerbank en geen stroom verliest? Dan moet je vooral geen usb-c-poort gebruiken bij de externe accu. Als je een usb-a-aansluiting (de ‘normale’ usb-ingang) hebt bij de powerbank, kan de iPhone 15 de externe accu niet opladen. Kies daarom voor de zekerheid voor een powerbank met usb-a-poort.

Gaat jouw iPhone snel leeg? Lees dan onze tips, zodat je jouw iPhone altijd op de juiste manier oplaadt! Als je telefoon het eigenlijk niet meer een dag volhoudt zonder powerbank, is het misschien tijd om over te stappen op de iPhone 15. Dit jaar heeft de iPhone 15 Plus de beste batterij, gevolgd door de iPhone 15 Pro Max. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

