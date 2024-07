Waarschuwing: pas op als je deze powerbank hebt gekocht

Gebruik je wel eens een powerbank? Dan moet je even opletten. Als je deze powerbank hebt gekocht kun je hem beter terugbrengen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas op als je deze powerbank van IKEA hebt gekocht

Een powerbank is ontzettend handig. Als je iPhone onderweg (bijna) leeg is kun je hem eenvoudig weer opladen. Maar met paar powerbanks die je bij de IKEA kon kopen is iets mis. Heb je er dus onlangs een bij de IKEA gekocht, dan moet je even checken of die van jou een probleemgeval is. Het betreft de powerbanks van het merk Varmfront.

De veiligheidswaarschuwing en terugroepactie gelden voor de volgende modellen. Deze powerbanks zijn verkocht van juli 2023 tot en met maart 2024.

VARMFRONT powerbank 10 400 mAh

Modelnummer: E2038

Artikelnummer: 105.556.45

Datumstempel (YYWW): 2313, 2316, 2318, 2319

VARMFRONT powerbank 5 200 mAh

Modelnummer: E2037

Artikelnummer: 705.556.47

Datumstempel (YYWW): 2318, 2319, 2322

Wanneer je een van deze powerbanks bij de IKEA hebt gekocht moet je hem niet meer gebruiken, dit vanwege mogelijk brandgevaar. Als je er een met problemen hebt kun je hem terugbrengen naar de dichtstbijzijnde IKEA-vestiging. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om het aankoopbedrag terug te krijgen hoef je geen kassabon te laten zien. Je hoeft je ook niet te haasten om het aankoopbedrag terug te vragen, want je hebt onbeperkt de tijd om het product terug te brengen.

Als je een powerbank van Varmfront hebt met een andere datumstempel, dan hoef je je geen zorgen te maken. De powerbank kun je dan gerust blijven gebruiken. Meer informatie over de terugroepactie is te vinden op de website van IKEA.

MagSafe-powerbanks voor je iPhone

Heb je een nieuwe powerbank nodig? Waarom neem je dan geen powerbank met MagSafe? Dan heb je ook geen gedoe met vervelende kabels. Zo’n powerbank klik je gewoon op de achterkant van je iPhone. Lekker makkelijk! We hebben de beste voor je op een rij gezet in het onderstaand artikel!

Lees meer: MagSafe-powerbanks: dit zijn de beste voor je iPhone