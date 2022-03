Posture Pal: Zo helpen je AirPods je lichaamshouding verbeteren

Zit jij vaak als een onderuitgezakte zoutzak aan je bureau of eettafel? Wil je hier verandering in brengen? Het enige wat je nodig hebt is je iPhone, je AirPods en de app Posture Pal. Lees in dit artikel over hoe deze app jouw lichaamshouding verbeterd.

Zit correct met Posture Pal en je AirPods

We zitten heel wat af in ons leven. Maar ook daar is weer een app op de markt voor verschenen. Posture Pal focust zich voornamelijk op een correcte houding van jouw nek en je schouders. Het maakt daarbij niet uit of je zit of staat. De app meet via de beweging sensoren in je AirPods de hoek van je hoofd en stuurt deze data door naar je iPhone. Daar, op de app, zie je Rafi de Giraffe, die jouw lichaamshouding nabootst.

Zak je te veel in? Dan gaat je iPhone scherm op rood en kijkt de giraffe niet zo blij. Zit je correct? Dan is Posture Pal blij met je lichaamshouding (of: de hoek van je AirPods) en is er niets aan de hand.

De bewegingssensoren, die deze app laten werken, vinden we in de AirPods (derde generatie), AirPods Pro, AirPods Max en Beats Fit Pro. Andere koptelefoons die bewegingsgegevens naar je iPhone kunnen sturen, werken ook met deze app. Deze sensoren zijn oorspronkelijk bedoeld voor de techniek achter Spatial Audio.

Hoe verbeter je je lichaamshouding met je AirPods?

De app is per dag voor 10 minuten gratis te gebruiken. Als je eenmalig twee euro neerlegt kan je onbeperkt recht op zitten én verschillende instellingen aanpassen. Zo kan je de iPhone laten trillen als je inzakt. De app werkt op verschillende niveaus van gevoeligheid. Posture Pal blijft ook aan op de achtergrond en ondersteunt maar liefst 18 talen. Nederlands zit hier ook bij.

De app is helaas niet perfect. De meetapparatuur in je AirPods meten enkel de hoek van je hoofd. Als je recht omhoog kijkt, maar met je rug enorm gebogen zit, heeft Posture Pal dus via de AirPods niet door dat je lichaamshouding incorrect is. Maar als je dat doet, hou je natuurlijk alleen jezelf voor de gek!

De maker van Posture Pal

De ontwikkelaar van de app is Jordi Bruin, een Nederlander van het bedrijf ‘Good Snooze’. Deze maker heeft ook onder andere ‘Navi’, voor live ondertiteling en vertalingen gelanceerd. Ook ‘SooSee’ is een interessante app. Deze scant verpakkingen op jouw allergieën. Zo hoef je nooit langer dan anderhalf uur de achterkant van producten uit de supermarkt te doorzoeken op bruikbaarheid.

Als je de nieuwe app Posture Pal download, gaan in de eerste weken de opbrengsten naar de familie van de stagiaire van Bruin. Deze zijn van Oekraïense afkomst en zijn vanwege de inval van Rusland gevlucht.