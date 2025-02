Apple is niet blij: de eerste porno-app op iPhone is nu beschikbaar

Apple heeft verplicht, en met tegenzin, een porno-app in de EU goedgekeurd vanwege regelgeving van de Europese Digital Markets Act.

In de Europese Unie staat de Digital Markets Act ontwikkelaars toe om iOS-apps te distribueren via alternatieve app stores. Apple controleert deze apps op malware en andere schadelijke inhoud. Maar in tegenstelling tot de Apple App Store zijn er bij deze alternatieve stores maar weinig beperkingen wat betreft het onderwerp. Het gevolg hiervan is dat gebruikers in de EU nu voor het eerst een porno-app voor de iPhone kunnen downloaden, tot ongenoegen van Apple.

De app heet Hot Tub en is beschikbaar via AltStore PAL, een EU-marktplaats voor apps van ontwikkelaar Riley Testut. De app is gratis en belooft een veilige manier om door porno-content te browsen, zonder advertenties of tracking. De App Store van Apple heeft duidelijke regels tegen seksueel of pornografisch materiaal, wat betekent dat Hot Tub niet zou kunnen bestaan zonder de door DMA voorgeschreven optie voor alternatieve app-distributie.

Porno-app Hot Tub wordt nu gedistribueerd via hetzelfde kanaal als Nintendo-emulators en Fortnite, dus het is begrijpelijk dat Apple er niet blij mee is. Dat Apple de porno-app op iPhone heeft goedgekeurd, gaat voorbij aan het feit dat Apple wettelijk verplicht was om dat te doen vanwege het DMA-beleid. De porno-app simpelweg beschrijven als ‘door Apple goedgekeurd’, zoals de ontwikkelaar van de app doet, is dan ook misleidend.

Apple heeft inmiddels een verklaring afgegeven over de goedkeuring die het bedrijf verplicht heeft moeten afgeven:

“We are deeply concerned about the safety risks that hardcore porn apps of this type create for EU users, especially kids. This app and others like it will undermine consumer trust and confidence in our ecosystem that we have worked for more than a decade to make the best in the world. Contrary to the false statements made by the marketplace developer, we certainly do not approve of this app and would never offer it in our App Store. The truth is that we are required by the European Commission to allow it to be distributed by marketplace operators like AltStore and Epic who may not share our concerns for user safety.”

(“We maken ons grote zorgen over de veiligheidsrisico’s die dit soort hardcore porno-apps met zich meebrengen voor gebruikers in de EU, vooral voor kinderen. Deze app en soortgelijke apps ondermijnen het vertrouwen van consumenten in ons ecosysteem, waar we al meer dan tien jaar aan hebben gewerkt om er het beste ter wereld van te maken. In tegenstelling tot wat de ontwikkelaar van de alternatieve app store beweert, keuren we deze app absoluut niet goed en zouden we hem nooit in onze App Store aanbieden. De waarheid is dat we door de Europese Commissie verplicht zijn om toe te staan dat de app wordt gedistribueerd door marktplaats-exploitanten zoals AltStore en Epic, die mogelijk onze zorgen over de veiligheid van gebruikers niet delen.”)