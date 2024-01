Dit is de populairste telefoon ooit (en nee, het is geen iPhone)

Telefoons zijn inmiddels niet meer weg te denken en er is nu een lijst gepubliceerd met de populairste telefoons ooit. En we verklappen alvast: dat is géén iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populairste telefoon aller tijden

Ieder jaar verschijnen er enorm veel nieuwe telefoons. Zo brengt zowel Samsung als Apple jaarlijks nieuwe toestellen uit, maar welke telefoon is het populairst ooit? Daar hebben we nu eindelijk een antwoord op, want er is een lijst gepubliceerd met een overzicht van de meest verkochte telefoons ooit. Daaruit blijkt dat zowel de nummer één als nummer twee geen toestel is van Apple (of Samsung).

Lees ook: De top 3 beste iPhones in 2023 (inclusief de laagste prijs)

In plaats daarvan vinden we telefoons van Nokia terug op de eerste en tweede plek. De Nokia 1100 uit 2003 is de populairste telefoon ooit, als we alleen kijken naar de wereldwijde verkoopcijfers. Het toestel werd maar liefst 250 miljoen keer verkocht over de hele wereld. Daarmee ligt Nokia wat betreft verkoopcijfers ver voor op Apple, want de eerste iPhone vinden we pas terug op de derde plek.

Dit zijn de 20 best verkochte telefoons

Op de tweede plek zien we namelijk nog de Nokia 1110 uit 2005, die wereldwijd eveneens ongeveer 250 miljoen keer werd verkocht. Op plek drie staat de eerste iPhone, dat is de iPhone 6 (Plus) uit 2014. In deze lijst zijn de verkoopcijfers van de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus bij elkaar opgeteld, je komt dan uit op 220 verkochte modellen. Dit is de volledige top twintig van populairste telefoons ooit:

Telefoon Verkochte toestellen 1. Nokia 1100 250 miljoen 2. Nokia 1110 250 miljoen 3. iPhone 6 (Plus) 220 miljoen 4. Nokia 105 200 miljoen 5. iPhone 6s (Plus) 174,1 miljoen 6. iPhone 5s 164,5 miljoen 7. Nokia 3210 160 miljoen 8. iPhone 7 (Plus) 160 miljoen 9. iPhone 11 159,2 miljoen 10. iPhone XR en XS 151,1 miljoen 11. Nokia 6600 150 miljoen 12. Nokia 1200 150 miljoen 13. Nokia 5230 150 miljoen 14. Samsung E1100 150 miljoen 15. iPhone 5 146,2 miljoen 16. Nokia 2600 135 miljoen 17. Motorola Razr V3 130 miljoen 18. Nokia 1600 130 miljoen 19. Nokia 3310 126 miljoen 20. iPhone 8 (Plus) 124,7 miljoen

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is opvallend dat voornamelijk de oudere iPhones enorm populair zijn, dat mogelijk te maken heeft met de lagere prijs van de telefoons. Daarnaast zijn oudere telefoons natuurlijk al langer te koop op de markt, waardoor consumenten meer tijd hebben gehad om de toestellen aan te schaffen. Het is in ieder geval duidelijk dat de iPhone 6 Apple’s populairste telefoon ooit is.

Maar wat is de beste iPhone?

We weten dus eindelijk wat de populairste iPhone ooit is, maar dat betekent natuurlijk niet dat je nu een iPhone 6 moet kopen. Er zijn inmiddels iPhones die véél beter zijn, zeker als je nu nog een iPhone 6 hebt. Op dit moment is de iPhone 15 Pro Max de beste telefoon, voor minder geld heb je de iPhone 15 (Plus) al. Ben je nog op zoek naar een nieuwe telefoon? Bekijk dan hier de beste prijzen!