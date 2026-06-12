Géén Netflix: dit is nu de populairste streamingdienst ter wereld

Netflix is jarenlang de populairste streamingdienst geweest, maar daar is nu verrassend genoeg verandering in gekomen. Dit is nu de populairste dienst!

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Geen Netflix

Heb jij nog een abonnement op Netflix? Of een abonnement gehad in de afgelopen jaren? Dan ben je niet de enige, want Netflix was jarenlang de populairste streamingdienst ter wereld. De afgelopen tien jaar heeft Netflix de markt gedomineerd, maar daar is nu een einde aan gekomen. Volgens analisten is Netflix niet meer de meest bekeken streamingdienst ter wereld, in plaats daarvan was YouTube het populairst in 2025.

YouTube heeft Netflix dus ingehaald als populairste streamingdienst ter wereld. Gebruikers kijken wereldwijd gemiddeld 99,1 minuten per dag naar YouTube, bij Netflix is dat gemiddelde nog ‘maar’ 93,4 minuten. Dat betekent dat YouTube voor het eerst in jaren een hogere gemiddelde kijktijd heeft dan Netflix. Hiervoor is gekeken naar twintig internationale markten, waarbij de dagelijkse kijktijd van gebruikers is gemeten.

YouTube nu de populairste

Volgens analisten is deze verandering één van de belangrijkste mediatrends van het afgelopen decennium. Het traditionele kijkgedrag van gebruikers verandert en YouTube speelt daarin een steeds grotere rol. Zo heeft het platform tegenwoordig veel hoogwaardige content en geldt YouTube langzaam als een volwaardige streamingdienst. Dat is nu ook te zien aan de gemiddelde kijktijd, want YouTube was de populairste streamingdienst ter wereld in 2025.

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Deze verandering heeft vooral te maken met de manier waarop gebruikers naar YouTube kijken. Waar dat voorheen vooral via de smartphone of tablet gebeurde, wordt YouTube steeds vaker op het grotere televisiescherm getoond. YouTube heeft op veel slimme televisies een complete applicatie én is gratis te gebruiken. Op die manier is de gemiddelde kijktijd de afgelopen jaren flink toegenomen, waardoor YouTube nu een populairdere streamingdienst is dan Netflix.

Gratis streamingdienst

Analisten hebben bij dit onderzoek gekeken naar de gemiddelde kijktijd bij iedere streamingdienst. Op basis van die gegevens was YouTube de populairste streamingdienst ter wereld in 2025. Er wordt niet genoemd welk platform de meeste abonnees heeft of het best beoordeeld wordt door gebruikers. Deze verschuiving betekent in ieder geval goed nieuws voor gebruikers, want de populairste streamingdienst is voor het eerst in jaren weer een gratis platform.

Je kunt YouTube kosteloos bekijken, al krijg je dan wel regelmatig advertenties te zien. Wil je dat niet? In dat geval kun je ook kiezen voor een betaald abonnement. YouTube Premium kost in Nederland en België 13,99 euro per maand. Belgische gebruikers kunnen ook nog kiezen voor YouTube Premium Lite, bij die optie krijg je voor 8,99 euro per maand een reclamevrije ervaring. Ben je juist benieuwd naar andere streamingdiensten, waar exclusieve content op staat? Bekijk hier alle andere opties die je in 2026 hebt: