iPhone is in 2022 één na populairste smartphone: dit is de top 5

De telefoons van Apple behoren al jaren tot de populairste smartphones ter wereld. Maar de iPhone is op dit moment niet de best verkochte smartphone, zo blijkt uit onderzoek. Eén merk heeft een groter marktaandeel in handen: Apple’s eeuwige rivaal Samsung.

Populairste smartphone van 2022

Onderzoek van Bankless Times wijst uit dat Samsung en Apple ook in 2022 de populairste smartphone-fabrikanten zijn. De Zuid-Koreaanse tech-gigant Samsung verkocht in het eerste kwartaal van 2022 naar schatting 73 miljoen telefoons. Op gepaste afstand volgt Apple, met 56 miljoen verkochte iPhones.

Daarmee hebben de giganten respectievelijk 23,4 procent en 18 procent van de smarpthonemarkt in handen. Volgens het rapport verkocht Apple 2,2 procent meer iPhones dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat zijn goede cijfers – zeker als je bedenkt dat de wereldwijde smartphonemarkt in het eerste kwartaal van 2022 een daling van 8,9 procent kende. De andere grote smartphone-merken lieten geen groei zien.

De Chinese merken Xiaomi, Oppo en Vivo completeren de top vijf. Xiaomi verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 39,9 miljoen telefoons; goed voor bijna 13 procent van de wereldwijde zendingen. Bij Oppo was het marktaandeel 8,7 procent, met 27,4 miljoen verkochte telefoons. Vivo produceerde 25,3 miljoen apparaten, goed voor 8,1 procent van de markt.

Apple leidt bij premium-telefoons

Dat Apple zo hoog staat in de lijst is knap, want de gigant uit Cupertino concurreert met merken die een breder scala aan smartphones verkopen. De meeste daarvan zijn aanzienlijk goedkoper. Dat geldt ook voor Samsung, die volgens Bankless Times zijn leidende positie vooral heeft te danken aan de lage en middenklasse modellen.

Eerder onderzoek van Counterpoint Research toonde aan dat Apple in het eerste kwartaal van 2022 leider is wat betreft premium smartphones. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max waren samen goed voor meer dan twee derde van de verkopen binnen het premium prijssegment.

