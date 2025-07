Dit is het populairste nummer sinds 2015 (volgens Apple Music)

Om het 10-jarig jubileum te vieren, heeft Apple Music de top 500 meest gestreamde nummers sinds 2015 onthuld – dit is het populairste nummer.

Het populairste nummer sinds 2015

De eerste plek van de top 500 meest gestreamde nummers sinds 2015, is voor een liedje uit 2017: ‘The Shape of You‘ van Ed Sheeran. Het nummer stond meer dan 1000 dagen bovenaan de hitlijst van ten minste één land, terwijl het ook het record vasthield voor het grootste wereldwijde popdebuut op de eerste dag in de geschiedenis van Apple Music.

Op de tweede plek staat ‘Blinding Lights‘ van The Weeknd, dat naar verluidt meer dan 180 dagen in de Top 10 van de Global Daily 100 stond en de Canadese artiest hielp om in totaal negen noteringen in de volledige lijst te behalen. Dit is het hoogste aantal onder R&B-artiesten.

Op de derde plek vinden we ‘God’s Plan‘ van Drake, dat de titel van meest gestreamde hiphopnummer op Apple Music sinds 2015 heeft. Met 27 nummers in de lijst heeft hij meer vermeldingen dan welke andere artiest ook.

Zowel de vierde als de vijfde plek is voor Post Malone met respectievelijk ‘Sunflower‘ en ‘Rockstar‘. Verder komen ook Travis Scott, Chris Brown en Billie Eilish voor in de top tien van de lijst.

De volledige lijst

De volledige afspeellijst met de meest gestreamde nummers in Apple Music sinds 2015, is nu beschikbaar in de collectie ‘10 jaar Apple Music: topnummers Apple Music‘. Daarnaast viert Apple Music deze mijlpaal ook met een week vol speciale programma’s op Apple Music Radio en de lancering van een nieuwe artiestenhub in LA.

Top 500 Apple Music sinds 2015 – weetjes