Dit is de populairste Mac – en het is niet de goedkoopste

Altijd al willen weten wat de populairste Mac is? Wij geven je het antwoord op deze vraag! Lees hier welke Mac het best verkocht werd.

CIRP doet onderzoek naar Mac

Afgelopen jaar introduceerde Apple een nieuwe MacBook Air. De verwachting is dat Apple ook dit jaar een aantal nieuwe Mac-modellen lanceert. Maar welke Mac is eigenlijk het populairst op dit moment? Het CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) geeft antwoord op die vraag.

Michael Levin en Josh Lowitz deden onderzoek naar de Mac-verkoop en delen nu eindelijk de resultaten van hun onderzoek. Hoe doen de MacBook Air en MacBook Pro het? En wordt de Mac Studio wel verkocht? Wij zetten de resultaten voor je onder elkaar.

Deze Mac is het populairste van ze allemaal

Het valt te verwachten dat de goedkoopste Mac tegelijk de populairste Mac is van de hele reeks. Niets is minder waar: niet de MacBook Air, maar de MacBook Pro is het populairste Mac-product van Apple. De MacBook Pro vormt maar liefst 40 procent van alle verkochte Mac-modellen. De MacBook Air volgt op de tweede plek met 34 procent.

Van alle verkochte MacBooks was 54 procent een MacBook Pro en 46 procent een MacBook Air. Opvallend is dus dat over het algemeen de prijs minder belangrijk is dan de technische aspecten bij het kopen van een MacBook. Mensen zijn toch bereid iets dieper in de buidel te tasten voor een MacBook Pro.

Mac Pro en iMac: populair of niet?

De overige modellen vormen slechts een kwart van de totale Mac-verkoop. Van alle verkochte Macs is 13 procent een iMac en 11 procent een Mac Pro. De Mac mini en Mac Studio vormen beiden slechts één procent van de totale Mac-verkoop. Apple moet het dus vooral hebben van de verkoop van MacBooks en de iMac.

Deze resultaten zijn niet heel verrassend: de doelgroep van de (hele dure) Mac Studio is behoorlijk klein, dus het is logisch dat het product niet veel verkocht wordt. De Mac mini zou het betaalbare alternatief moeten zijn, maar ook hier is blijkbaar niet veel vraag naar.

Welke Macs verwachten wij dit jaar?

2023 wordt naar alle waarschijnlijkheid – op het uitbrengen van Apple Reality na – geen enorm spannend jaar voor Apple. Zo verwachten we ook geen grote updates bij de Macs. Wat we wél verwachten is dat Apple met een nieuwe Mac Pro komt in 2023.

Vorig jaar gingen de geruchten al dat een nieuwe Mac Pro geïntroduceerd zou worden. De langverwachte update bleef echter uit, dus het kan niet anders dan dat de nieuwe Mac Pro dit jaar wordt uitgebracht. Zeker omdat Apple eerder al bevestigde dat er wordt gewerkt aan een vernieuwde Mac Pro. Kan jij niet wachten op de nieuwe Mac? Check dan de beste prijzen voor de huidige Mac-modellen:

