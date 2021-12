Apple onthult: dit zijn de populairste iPhone- en iPad-apps van 2021

December is lijstjesmaand: ook bij Apple! En dus publiceerde het bedrijf een lijst met de populairste iPhone-apps van 2021. Het bedrijf maakte ook bekend welke iPad-apps het vaakst werden gedownload – en welke games.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populairste iPhone-apps van 2021

In dit artikel lees je welke iPhone- en iPad-apps in 2021 in Nederland het vaakst werden gedownload. Eerst gaan we in op de iPhone. De meest gedownloade gratis iPhone-app in 2021 was CoronaCheck, gevolgd door DigiD en WhatsApp. Als het gaat om betaalde iPhone-apps waren The Wonder Weeks, Babyfoon 3G en Forest het populairst.

Populairste gratis iPhone-apps van 2021

Populairste betaalde iPhone-apps van 2021

Populairste gratis iPhone-games van 2021

Populairste betaalde iPhone-games van 2021

Populairste iPad-apps van 2021

De toplijsten zijn er ook voor iPad-apps. Opvallend zijn de vele video-apps. In de top tien zien we de apps Netflix, YouTube, Disney+, Videoland en Ziggo GO terug. Ook blijkt dat de iPad veel gebruikt om te videobellen, want ook Microsoft Teams en Zoom waren populair.

Populairste gratis iPad-apps van 2021

Populairste betaalde iPad-apps van 2021

Populairste gratis iPad-games van 2021

Populairste betaalde iPad-games van 2021