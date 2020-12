Dit zijn Apples favoriete en populairste apps van 2020

Apple is er dit jaar vroeg bij met zijn jaarlijstje. In een groot overzicht presenteert het bedrijf zijn favoriet apps van het jaar en welke het meest werden gedownload in Nederland.

Lees verder na de advertentie.

Apple presenteert zijn favoriete en populairste apps

Zoals ieder jaar maakt Apple onderscheid in zijn jaarlijst van de App Store. Enerzijds is er de lijst die handgekozen is door Apple zelf. Daarnaast heb je de lijsten die puur op basis van populariteit zijn samengesteld.

We beginnen met de lijst van Apple zelf. Het bedrijf heeft dit jaar Wakeout! uitgeroepen tot iPhone-app van het jaar. Wakeout! is een app dat het makkelijk en snel maakt om bewegingsoefeningen te doen vanuit huis of in een klaslokaal. Genshin Impact is Apples ‘iPhone game van het jaar’. In Genshin Impact ontdek je een grote open wereld die sterk geïnspireerd is op The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De iPad-app van het jaar is volgens Apple Zoom, de videochat-app waar mensen massaal gebruik van maakten toen we allemaal thuis zijn gaan werken. De iPad-game van het jaar is Legends of Runeterra, een strategisch kaartspel.

Kalender-app Fantastical wint de prijs voor Mac-app van het jaar en Disco Elysium mag zich de beste Mac-game van 2020 noemen volgens Apple. Op de Apple Watch valt Endel in de prijzen en op Apple TV zijn het Disney Plus en Dandaria die gewonnen hebben.

Kijken we puur naar het aantal downloads, dan verschijnt een hele andere lijst. Apple heeft een speciaal overzicht voor Nederland gemaakt en daarbij valt ook direct het massale thuiswerken en -studeren op. Microsoft Teams is namelijk de populairste iPhone- en iPad-app van het jaar.

De populairste apps in Nederland van 2020

De meest gedownloade gratis iPhone-app: Microsoft Teams

De meest gedownloade betaalde iPhone-app: The Wonder Weeks

De meest gedownloade gratis iPhone-game: Among Us!

De meest gedownloade betaalde iPhone-game: Minecraft

De meest gedownloade gratis iPad-app: Microsoft Teams

De meest gedownloade betaalde iPad-app: Procreate

De meest gedownloade gratis iPad-game: Brawl Stars

De meest gedownloade betaalde iPad-game: Minecraft

Op iPhoned duiken we zoals je van ons gewend bent aan het einde van het jaar ook weer in de jaarlijstjes. Houd iPhoned dus goed in de gaten de komende weken om te zien wat onze favoriete apps van het jaar zijn.