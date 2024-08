Dit is de populairste iPad van 2024 (en dit zijn de laagste prijzen)

Apple heeft dit jaar eindelijk nieuwe iPads uitgebracht, die erg gewild blijken te zijn. Dit is de populairste iPad van 2024!

Populairste iPad van 2024

Dit jaar bracht Apple voor het eerst sinds 2022 weer nieuwe tablets uit. De iPad Air 2024 en de iPad Pro 2024 verschenen in mei, waarbij vooral de iPad Pro een grote update kreeg. De tablet maakte de overstap naar de M4-chip en is het dunste apparaat dat Apple ooit heeft gemaakt. Bij de iPad Air heb je voor het eerst twee opties, want de tablet is beschikbaar met een 11- en een 13-inch display.

De Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) hebben nu de eerste verkoopresultaten gedeeld van de iPad. In 2024 is de iPad Pro de populairste tablet van Apple. Dit jaar is 43 procent van de verkochte tablets bij Apple een iPad Pro. Op de tweede plaats komt de reguliere iPad, daarna volgen de iPad Air en de iPad mini. Bekijk hier het hele verkoopoverzicht van de iPad:

Duurste én bestverkochte iPad

De grote veranderingen die Apple heeft doorgevoerd bij de iPad Pro 2024 lijken dus te werken. Het is opvallend dat de iPad Pro de populairste tablet is, want het gaat ook om het duurste model. Apple vraagt bij de iPad Pro 2024 een startprijs van 1219 euro, terwijl dat bij de iPad Air 2024 ‘slechts’ 719 euro is. Ondanks dit prijsverschil heeft Apple in het eerste deel van dit jaar meer modellen van de iPad Pro gekocht. Dat is in ieder geval zo in de Verenigde Staten, wereldwijd worden soortgelijke resultaten verwacht.

Het is overigens de verwachting dat de verdeling van populairste iPads er eind 2024 weer anders uit zal zien. Apple brengt dit najaar vermoedelijk een nieuwe generatie van de iPad en de iPad mini uit. Het is goed mogelijk dat de reguliere iPad dan Apple’s meestverkochte tablet wordt van 2024. Dat blijft natuurlijk nog even afwachten, de nieuwe iPads worden pas in het najaar verwacht.

Nieuwe iPad kopen?

Het duurt dus nog even voordat de nieuwe generatie van de iPad en de iPad mini verschijnt. De iPad Pro 2024 is op dit moment de populairste tablet van Apple, door geavanceerde features als de M4-chip, een oled-display en een vernieuwde behuizing. Gebruik je de iPad niet voor de zwaarste taken en wil je niet de hoofdprijs voor de tablet betalen? Dan is de iPad Air 2024 voor de meeste gebruikers de juiste keuze.

