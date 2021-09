Even lekker bingen: dit zijn de populairste films en series op Netflix

Netflix staat tjokvol met goede series en films. Daarom is het soms niet makkelijk om een keuze te maken voor een avondje kijkplezier. Geen nood: Netflix heeft onlangs een top 10 gemaakt met de populairste series en films. Tijd om weer eens lekker te bingewatchen!

De populairste films en series op Netflix

Tijdens de Code Conference van 2021 werd Ted Sarandos (van Netflix) geïnterviewd door Kara Swisher. Tijdens dit interview vertelde hij onder andere welke exclusieve films en series (Netflix original) op de streamingdienst het populairst zijn.

De top 10 populairste films op Netflix zijn:

Bird Box Extraction The Irishman The Kissing Booth 2 6 Underground Spenser Confidential Enola Holmes Army of the Dead The Old Guard Murder Mystery

Deze getallen zijn gebaseerd op het totaal aantal kijkuren tijdens de eerste vier weken dat de titel de streamingdienst staat.

De top 10 populairste series op Netflix zijn:

Bridgerton: seizoen 1 Money Heist: deel 4 Stranger Things 3 The Witcher: seizoen 1 13 Reasons Why: seizoen 2 13 Reasons Why: seizoen 1 You: seizoen 2 Stranger Things 2 Money Heist: deel 3 Ginny & Georgia: seizoen 1

Wat is een Netflix Original?

Wanneer je op Netflix aan het browsen bent, zie je bij steeds meer video’s ‘Netflix Original’ staan. Maar wat is een Netflix Original eigenlijk?

Je hebt misschien het vermoeden dat het alleen films en series zijn die speciaal voor Netflix gemaakt zijn. Maar dat is niet helemaal waar. In een interview zei Ted Sarandos dat ze het woord ‘Original’ gebruiken om aan te geven dat de content (in dat land) exclusief bij Netflix te zien is.

Netflix accounts delen: steeds lastiger

Wanneer je een abonnement op Netflix hebt zijn al deze films en series te bekijken. Officieel mag je alleen binnen je huishouden hetzelfde account gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of je op iPhone, iPad of op de televisie kijkt. Accounts worden echter al jaren gedeeld met vrienden en familieleden. Daarom is Netflix is al langer bezig om het delen van accounts tegen te gaan.

Account verifiëren

Onlangs kregen sommige kijkers die een account deelden de melding dat meerdere gezinnen het account gebruiken. Vervolgens werd je gevraagd om lid te worden of je account te verifiëren. Na een klik op verifiëren kreeg de (echte) eigenaar van het account een code die je moet invullen in Netflix.

Dat Netflix goed in de gaten houdt hoeveel accounts er naar een film kijkt, blijkt ook uit de cijfers. Tijdens Code Conference liet Netflix niet alleen het aantal uur dat een film of serie bekeken werd zien. Er werd namelijk ook een top 10 met het aantal accounts dat naar een film of serie keek uit de doeken gedaan.

