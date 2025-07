Zien: dit zijn de populairste emoji van de hele wereld

Emoji’s komt je overal tegen en iedereen gebruikt ze regelmatig. Maar welke emoji’s zijn wereldwijd eigenlijk het populairst?

Zien: dit zijn de populairste emoji over de hele wereld

In 2015 werd in Engeland een emoji als woord van het jaar uitgeroepen. Dit was het ‘lachend gezicht met tranen’. Het was de eerste keer dat een emoji deze titel kreeg. Deze emoji werd gekozen omdat het volgens Oxford Dictionaries de tijdgeest en de manier waarop mensen communiceren het beste weerspiegelde

Toch is het emoji-gebruik niet in elk land hetzelfde. Wist je bijvoorbeeld dat het rode hart de meestgebruikte emoji ter wereld is, maar dat de ‘handen in een vorm van een hart’ het populairst is in India?

Toch zien we veel overeenkomsten in de top 5 van emoji’s in alle landen. Volgens de website emojitracker.com ziet de top 5 van alle emoji’s wereldwijd er als volgt uit.

Rood hart; Vinkjesymbool; Vuur; Fonkeling; Hard huilend gezicht.

De Emojitracker-website houdt realtime bij welke emoji’s gekopieerd worden vanaf de sites Emojipedia en GetEmoji. Vroeger haalde ze deze informatie van X (voormalig Twitter), maar dat is inmiddels niet meer mogelijk.

Op de website van Emojitracker zijn ook de 1000 populairste emoji’s voor individuele landen te vinden. Daar zie je bijvoorbeeld dat de nationale vlag in Frankrijk en Duitsland ook heel populair zijn.

Ook de minst populaire emoji (van de 1000) kun je per land vinden. Zo is de wolk met sneeuw het minst populair wereldwijd. Maar in Duitsland is dat bijvoorbeeld de emoji voor het bad.

Zelfgemaakte emoji’s op komst

De emoji die je kunt gebruiken staan vast, maar straks kun je ook je eigen emoji’s gaan maken op je iPhone. Deze functie noemt Apple Genmoji. Het is een functie die al langer beschikbaar is, maar nog niet in Nederland of België.

Je kunt de functie overigens wel gebruiken op je iPhone wanneer je een Amerikaans account gebruikt en de iPhone met Siri op Engels instelt. Apple heeft overigens aangegeven dat de functie dit jaar naar de EU komt.

Om de Genmoji te kunnen maken (en de andere AI-functies te gebruiken) heb je wel een iPhone 15 Pro (€ 1.169,95), een iPhone 15 Pro Max (€ 1.220,-) of nieuwer nodig. Een reguliere iPhone 15 of iPhone 15 Plus krijgt de optie om Genmoji te maken niet.

