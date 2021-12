Dit zijn de populairste (en minst geliefde) emoji van 2021 😂

Zo’n 92% van de internetters gebruiken regelmatig emoji, maar wat is in 2021 de populairste emoji? En welke emoji lieten we massaal links liggen? iPhoned vertelt het je!

De populairste emoji van 2021

Het 😂 ‘gezicht met tranen van vreugde’ is met afstand de populairste emoji. Deze emoji was goed voor 5% van het totale online emoji-gebruik. Alleen het ❤️ ‘rood hart’ komt nog een beetje in de buurt qua populariteit. Daarna volgen op grote afstand het 🤣 ‘gezicht dat op de grond rolt van het lachen’ en de 👍 ‘duim omhoog’.

De emoji met een positieve vibe zijn dus wederom het populairst en de lijst is niet veel gewijzigd in vergelijking met voorgaande jaren. De 100 meest gebruikte emoji zijn goed voor 82% van het totale emoji-gebruik. Toch zitten er sinds september 2021 in totaal 3663 emoji in de Unicode Standard.

Populairste emoji per categorie 2021

De emoji’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo heb je de categorie ‘Smileys en mensen’ waarin je onder andere alle gele lachende gezichtjes ziet en ‘Dieren en natuur’ waarin je de verschillende emoji’s voor de dieren vindt. Elk van deze subcategorieën hebben ook hun populairste emoji. Enkele voorbeelden zijn:

🚀 ‘Raket’, die in de categorie ‘Reizen en plaatsen’ te vinden is.

💐 ‘Boeket ‘ en 🦋 ‘vlinder’ uit de categorie ‘Dieren en natuur’.

🍓 ‘Aardbei’ uit de categorie ‘Eten en drinken’ doet het ook altijd goed.

En wat zijn dan eigenlijk de minst populaire emoji? Dat zijn de vlaggen. Vooral de vlaggen van landen worden het minst gebruikt, maar het is wel een van de grootste subcategorieën.

