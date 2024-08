Deze Apple-dienst is het populairst in 2024 (en deze juist niet)

Apple heeft wereldwijd meer dan een miljard betalende abonnees, maar welke dienst van Apple is het populairst in 2024? En welke wordt juist het minst gebruikt?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steeds meer abonnementen bij Apple

Heb je een iPhone, iPad of Mac(Book)? Dan is de kans groot dat je een betaald abonnement van Apple gebruikt. Het bedrijf biedt een reeks van diensten aan, die steeds populairder worden. Denk hierbij aan abonnementen als iCloud Plus, Apple Music en Apple TV Plus. Dit zijn allemaal populaire Apple-diensten, die het in 2024 nog beter zijn gaan doen.

Het is niet verrassend dat Apple steeds meer inzet op dit soort betaalde abonnementen. De verschillen tussen oude en nieuwe iPhones worden ieder jaar kleiner, waardoor gebruikers minder snel overstappen naar een nieuw toestel. Er worden minder nieuwe iPhones verkocht, dus Apple is afhankelijker van de abonnementen die worden afgesloten. De CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) heeft Apple’s populairste diensten van 2024 onder elkaar gezet.

iCloud populairste dienst in 2024

Uit het onderzoek blijkt dat van alle Apple-gebruikers maar liefst 64 procent een betaald abonnement bij iCloud heeft. Heel gek is dat niet, want bij de gratis versie van iCloud krijgen gebruikers slechts 5 GB aan opslagruimte. Dat is lang niet genoeg, waardoor het afsluiten van iCloud Plus vaak de de enige optie is om al je Foto’s, bestanden en reservekopieën gemakkelijk op te slaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na iCloud Plus is Apple Music de populairste dienst van Apple in 2024. Van alle Apple-gebruikers heeft 42 procent Apple Music, gevolgd door Apple Podcasts (37 procent). Bij AppleCare is gekeken naar iPad- en iPhone-gebruikers, waarbij vooral mensen met een iPad AppleCare afsluiten. Waar bij de iPad 35 procent van de kopers voor AppleCare kiest, is dat bij de iPhone maar 17 procent. Daardoor is AppleCare bij de iPhone Apple’s minst populaire dienst van 2024.

Komen er nog meer abonnementen?

Apple verdient in 2024 vooral aan iCloud Plus- en Apple Music-abonnementen. In het derde fiscale kwartaal van 2024 is het de verwachting dat Apple in totaal 24,21 miljard dollar aan abonnementsinkomsten verdient. Dat is 14 procent meer dan het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar binnenkreeg. Apple’s diensten worden in 2024 dus niet alleen populairder, maar ook belangrijker voor het bedrijf.

Het is de verwachting dat er in de toekomst nog meer abonnementen bij komen. Zo introduceert Apple eind dit jaar of begin 2025 Apple Intelligence in Europa. De dienst is de komende jaren gratis te gebruiken, maar het is goed mogelijk dat daarna een betaalde versie van Apple Intelligence komt. Waarschijnlijk worden de AI-functies dan onderdeel van Apple One, waarmee je toegang krijgt tot meerdere diensten in één abonnement. Op die manier kan Apple nóg meer verdienen aan betalende abonnees.