Populaire WhatsApp-functie is gevaarlijker dan je denkt: let hiervoor op

Er is een WhatsApp-functie die populair is onder jongeren zonder dat hun ouders dat weten, en die niet zonder gevaar is. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Populaire WhatsApp-functie is gevaarlijker dan je denkt

De WhatsApp-functie waar we het over hebben, heeft te maken met WhatsApp-kanalen. Met name jonge meiden gebruiken deze kanalen om foto’s en video’s te delen. Op deze manier worden zaken als schoolroosters, adressen en telefoonnummers zichtbaar voor de hele wereld, zonder dat ouders ook maar iets in de gaten hebben.

Hoewel de kanalen privé aanvoelen, kan in werkelijkheid iedereen meekijken. Veel meisjes plaatsen video’s waarin ze dansen, hun outfit tonen en playbacken. Ze filmen ook in de badkamer, laten hun schoolrooster zien en vertellen in welke tram ze zitten.

WhatsApp-kanalen

Een WhatsApp-kanaal is geen groepschat, maar een eenrichtingskanaal. De populaire WhatsApp-functie werd in september 2023 door WhatsApp geïntroduceerd. Beheerders delen berichten, terwijl volgers die alleen kunnen bekijken en er met emoji’s op kunnen reageren.

In een gewone groepschat is zichtbaar wie er deelnemen, maar in een kanaal werkt dat anders. Volgers kunnen elkaar niet zien en beheerders hebben beperkt zicht op hun publiek. Daardoor ontbreekt het overzicht. Bovendien kun je ook ongemerkt meekijken in een kanaal, zonder dat je het hoeft te volgen.

Meidenhuizen

Veel meiden beheren in hun eentje een persoonlijk kanaal, maar er bestaan ook kanalen die door maximaal zeventien meiden samen worden beheerd, zogeheten Meidenhuizen. De meiden hebben met de populaire WhatsApp-functie één duidelijk doel: zo veel mogelijk volgers verzamelen. Om dat te bereiken verwijzen ze voortdurend naar elkaars kanalen en wordt alle gedeelde informatie voor iedereen toegankelijk.

Pubers plaatsen zo veel mogelijk berichten en proberen er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. Ze dragen bijvoorbeeld naveltruitjes en opvallend veel make-up. Het zijn vaak uitdagende video's waarin ze zwoele blikken opzetten. Veel ouders hebben geen idee dat hun kind hier actief is en weten dus ook niet wat er wordt gedeeld. Hoeveel pubers een WhatsApp-kanaal hebben, is lastig vast te stellen. Maar het zijn er waarschijnlijk veel.