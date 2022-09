Dit zijn de meest populaire iPhone 14-modellen

De helft van de iPhones zijn op het moment van schrijven alweer uitverkocht. Op basis van nieuwe cijfers weten we welke iPhone 14-modellen het populairst zijn.

Welk iPhone 14-model is het populairst?

De Apple Store hangt er al weer vol mee; uitverkocht-bordjes. Zo is de iPhone 14 Pro in geen enkele kleur meer verkrijgbaar en moet je nog een hele poos wachten op de iPhone 14 Pro Max. Voor de iPhone 14 Plus moesten we sowieso al een tijdje wachten. De Duitse website Macwelt heeft met de interne gegevens vanuit Amazon en MediaMarkt berekend welke iPhone 14-modellen populair zijn bij klanten.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Pro-modellen veruit het meest populair zijn. In totaal zijn ze goed voor bijna 97 (!) procent van alle bestellingen, terwijl de ‘normale’ iPhone 14 (Plus) voor 3 procent is besteld.

Het meest populaire opslaggeheugen van de iPhone 14

Sind 2021 zien we de vlaggenschepen van Apple standaard met 128GB aan opslaggeheugen verschijnen. Dit kan je upgraden naar 256GB, 512GB of zelfs 1TB! De nieuwe iPhone 14 komt dit jaar dan ook met de minimale grootte van 128 GB.

Dit is meer dan genoeg om jarenlang foto’s op te slaan, al je Spotify-afspeellijsten offline te gebruiken en voldoende apps op je telefoon te zetten. Dit opslaggeheugen is dan in de test van aankopen van de iPhone 14-modellen van Macwelt ook het populairst uit de bus gekomen. Nét iets meer dan de helft van de aankopen van de iPhone 14 Pro worden nu gebruikt met 128GB. Logisch natuurlijk, deze telefoon is al duur genoeg met dit opslaggeheugen.

Als we praten over de iPhone 14 Pro Max is de 256GB-versie versie het populairst. 60 procent van dit iPhone 14-model is met deze opslaggeheugen verkocht. Begrijpelijk natuurlijk. Wil je ermee filmen, zeker in Pro-Raw formaat, dan zit een iPhone 14-model met 128 GB al snel vol.

De meest populaire kleur van iPhone 14

De donkere kleuren van de iPhone 14-modellen en de iPhone 14 Pro zijn over het algemeen het populairst. Bij elk model worden deze donkere kleuren voor de helft verkocht. Ze hebben dus goed naar ons kleuradvies geluisterd.

Voor de meest populairste iPhone 14-modellen, de Pro en de Pro Max, is ‘spacezwart’ dan ook de populairste kleur met 47 procent van de verkopen. Opvallend is dat donkerpaars (toch ook een soort van zwarte kleur) op de tweede plek staat met 27 procent. Aan de andere kant is dit ook niet heel raar. Deze kleur heeft Apple namelijk nieuw geïntroduceerd.

Conclusie: Wacht maar op de iPhone 14 Pro (128GB)

Kortom: de iPhone 14 Pro 128 GB in ‘space zwart’ is in totaliteit het meest populaire model. Deze is volgens Macwelt goed voor 19,5 procent van alle verkochte iPhone 14’s. Op de tweede plaats, op gepaste afstand, eindigt de iPhone 14 Pro 256 GB, ook in spacezwart. Als derde zien we een ander iPhone 14-model in tevens dezelfde kleur: iPhone 14 Pro Max met 256 GB in spacezwart.

De overige modellen zijn elk goed voor bijna vijf procent of minder. Heb je dus nét de boot gemist en wil je lange levertijden voor zijn? Haal je iPhone 14 Pro (Max) dan in zilver of goud. Of je gaat voor de ‘gewone’ iPhone 14, al raden we je die niet aan.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!