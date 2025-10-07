Deze populaire functie komt (gelukkig) terug naar de iPad

Apple heeft een populaire functie verwijdert van de iPad, maar brengt die binnenkort gelukkig tóch terug. Om deze feature gaat het!

Populaire functie van de iPad

Er komt weer een update aan voor de iPad! Apple bereidt de release van iPadOS 26.1 voor, dat de eerste grote softwareversie wordt na iPadOS 26. Het besturingssysteem voor de iPad is dit jaar enorm veranderd, want de tablet heeft veel functies van de Mac overgenomen. Multitasken gaat daardoor compleet anders sinds iPadOS 26, omdat je bij de iPad voor het eerst meerdere applicaties naast elkaar kunt openen.

Je bepaalt zelf waar je deze apps plaatst op het Beginscherm van de iPad. Zo kun je ze op een willekeurige plek zetten, of het Beginscherm in verschillende vakken verdelen. Helaas nam Apple met iPadOS 26 ook afscheid van een populaire functie, Slide Over is niet meer beschikbaar op de iPad. Vind je dat jammer? Dan hebben we goed nieuws, want Apple brengt de feature binnenkort tóch weer terug naar de tablet.

iPadOS 26 vs iPadOS 26.1.

Slide Over keert terug

Met Slide Over is het mogelijk om een bepaald programma over een andere applicatie te tonen. Zo kun je één programma op de voorgrond gebruiken, terwijl je op de achtergrond een andere applicatie draait. Slide Over was een populaire functie op de iPad, maar verdween in iPadOS 26. Vanaf iPadOS 26.1 kun je de feature wél weer gebruiken. Benieuwd hoe dat werkt? Hier vind je Slide Over:

Open een applicatie naar keuze op de iPad; Veeg over de bovenkant van het scherm kort naar beneden; Tik op het stoplicht in de linkerhoek; Houd het groene bolletje ingedrukt; Kies tot slot voor ‘Open Slide Over’.

Heb je voor Slide Over gekozen? De applicatie wordt dan naar de voorgrond gehaald, zodat je op de achtergrond nog een programma kunt kiezen. Bij Slide Over bepaal je zelf hoe groot het venster is, deze kun je vergroten of verkleinen door over één van de hoeken te vegen. Met deze populaire functie wordt het weer gemakkelijker om te multitasken op de iPad. Het is vanaf iPadOS 26.1 mogelijk om één venster tegelijk met Slide Over te openen.

Slide Over in iPadOS 26.1.

Meer over iPadOS 26.1

Slide Over komt vooral van pas als je in meerdere programma’s op hetzelfde moment aan het werken bent, maar er één continu op de voorgrand wilt gebruiken. In de weergave van iPadOS 26 kun je applicaties wel naast elkaar openen, maar wisselt het programma op de voorgrond continu. Dat is afhankelijk van de applicatie die je gebruikt, terwijl bij Slide Over de hele tijd hetzelfde programma op de voorgrond zichtbaar blijft.

Heb je Slide Over gemist? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want de populaire functie keert deze maand nog terug naar de iPad. Inmiddels zijn de eerste testversies van iPadOS 26.1 verschenen, de definitieve update verschijnt waarschijnlijk in de laatste week van oktober.