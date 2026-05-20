Deze populaire app keert terug in de App Store (in Nederland en België)

Een populaire app die inmiddels al lange tijd niet meer in de App Store te vinden was, is nu eindelijk weer teruggekeerd. Dit moet je weten.

De app waar we het over hebben, is misschien wel de populairste game van spelmaker Epic Games ooit. Het gaat namelijk over de game Fortnite, die al lang niet meer in de App Store te vinden was. Epic Games heeft nu onlangs laten weten dat het populaire Fortnite inmiddels wereldwijd weer in de App Store te vinden is, hoewel er toch nog één opvallende uitzondering is.

Het bedrijf heeft opnieuw kritiek geuit op het feit dat Apple commissies vraagt (Epic Games noemt die ‘junk fees’) en verwacht dat het een lopende antitrustzaak tegen de iPhone-fabrikant zal winnen. Dat is reden genoeg voor Epic Games om de game weer terug te brengen naar de App Store. Fortnite is alleen nog niet teruggekeerd naar de Australische App Store, omdat Apple zich daar volgens Epic Games niet houdt aan een rechterlijke uitspraak.

In het gepubliceerde bericht legt Epic Games de terugkeer van de populaire app naar de App Store op de volgende manier uit:

Fortnite is now back on the App Store worldwide, after Apple told the U.S. Supreme Court that “Regulators around the world are watching this case to determine what commission rate Apple may charge on covered purchases in huge markets outside the United States.” Apple knows the U.S. federal court will force it to be transparent about how it charges its App Store fees. Fortnite is returning to the App Store now because we are confident that once Apple is forced to show its costs, governments around the world will not allow Apple junk fees to stand.

Vrij vertaald staat er het volgende:

Fortnite is nu wereldwijd weer terug in de App Store, nadat Apple tegen het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft verklaard dat ’toezichthouders over de hele wereld deze zaak nauwlettend volgen om te bepalen welk commissietarief Apple mag hanteren voor relevante aankopen in grote markten buiten de Verenigde Staten’. Apple weet dat de Amerikaanse federale rechtbank het bedrijf zal dwingen transparant te zijn over de manier waarop het zijn App Store-kosten in rekening brengt. Fortnite keert nu terug naar de App Store omdat we er vertrouwen in hebben dat, zodra Apple gedwongen wordt zijn kosten openbaar te maken, overheden over de hele wereld de ‘junk fees’ van Apple niet zullen toestaan.

Epic Games heeft er dus kennelijk alle vertrouwen in dat het de rechtszaak tegen Apple zal winnen. Het bedrijf gelooft ook dat het daarom geen commissies aan Apple hoeft te betalen over verkopen die via betalingssystemen van derden zijn gerealiseerd. CEO Tim Sweeney heeft er inmiddels een bericht over geplaatst op X.

Fortnite is back on the Apple App Store as we head into the final battle of Epic v Apple in court. For years, Apple has fragmented iOS features and fees by territory, taking regulatory negotiating positions in secret, and intentionally delaying the pursuit of justice. https://t.co/9DMuf4SmKO — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 19, 2026

Hoe dit verder gaat aflopen, blijft voorlopig nog even afwachten. In de tussentijd kun je in elk geval weer Fortnite spelen op je iPhone of iPad!