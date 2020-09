Poll: Welke functies mis jij nog in iOS 14?

Met de grote iOS 14-update in aantocht, is het tijd om vast verder vooruit te blikken. Wat zou jij graag nog in iOS willen zien?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke functies mis je in iOS 14?

De bèta is al een tijdje beschikbaar, maar dit najaar kunnen we de officiële versie van iOS 14 downloaden. Voorafgaand aan de update heeft Apple ons tijdens WWDC al ingelicht wat we allemaal kunnen verwachten. De update gaat voor een beter geordend thuisscherm zorgen en ook multitasken wordt makkelijker.

Hoewel met de nieuwste update al heel wat wordt toegevoegd, zullen er ongetwijfeld nog functies zijn die Apple-gebruikers graag terug willen zien in hun iPhone. Daarom zijn we benieuwd: wat missen onze lezers nou nog in iOS?

Meer over iOS 14

iOS 14 voegt al heel wat uitgebreide functies toe. Zo komt er een beeld-in-beeld-modus, waardoor je straks een serie kijkt terwijl je chat met je vrienden, of snel even je mail checkt. Door de App-bibliotheek wordt je thuisscherm een stuk overzichtelijker, omdat je nu al je apps in een lijst kunt terugvinden. Ook voegt iOS 14 CarKey toe en kun je zelf je standaard apps instellen.

Wil je vast een kijkje nemen in het nieuwe systeem? Dan kun je de iOS 14 bèta installeren. Maar pas wel op, want je kan je iPhone daarna niet altijd terugzetten naar iOS 13. Wil je wachten tot de officiële release, dan moet je nog even geduld hebben.

De update wordt dit najaar officieel gepresenteerd en als het zover is, lees je dat natuurlijk op iPhoned. Vergeet je ook niet te abonneren op onze nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven, of download de gratis iPhoned-app uit de App Store.