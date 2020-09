De iPhone 12, Apple Watch Series 6 of hoop je toch op een nieuwe iPad: naar welke Apple-aankondiging kijk jij 15 september het meest uit? Breng je stem uit via onze poll.

Poll: Apple-event

Morgen (15 september) om 19:00 uur barst hét Apple-evenement van 2020 los. Hoeveel producten er precies onthuld gaat worden is nog even onduidelijk, maar de redactie van iPhoned is razend benieuwd naar jullie verwachtingen. Welke Apple-aankondiging mag volgens jou echt niet ontbreken? Breng je stem uit in onze poll:

Zie je de poll niet? Tik dan hier om je stem uit te brengen

Zoals je aan de mogelijke antwoorden ziet, kan het morgen alle kanten op. Dat is vreemd, want normaal gesproken kan een Apple-evenement in september maar één ding betekenen: nieuwe iPhones.

2020 is echter een gek jaar voor de hele wereld, dus ook voor Apple. Volgens meerdere betrouwbare bronnen wordt de iPhone 12-serie dan ook pas volgende maand onthuld tijdens een apart evenement. De presentatie van 15 september staat volgens hen compleet in het teken van de Apple Watch Series 6, iPad (2020) en nieuwe iPad Air.

Conceptafbeelding van de iPhone 12

Dit zijn de verwachtingen voor morgen

De verwachtingen voor het evenement van 15 september lopen dus flink uiteen. Aan de ene kant zou het niet meer dan logisch zijn dat Apple morgen de iPhone 12 presenteert. Het bedrijf laat de nieuwste producten namelijk altijd in september zien. Meestal bouwt het bedrijf hierbij de spanning vakkundig op door eerst enkele kleinere aankondigingen te doen, bijvoorbeeld door de nieuwe Apple Watch te onthullen.

Aan de andere kant is de iPhone 12 misschien nog helemaal niet klaar. Eerder bevestigde Apple namelijk al dat de nieuwe smartphones “een paar weken later” dan gebruikelijk in de winkels komen te liggen. Bovendien claimen meerdere insiders dat de iPhone 12-presentatie pas in oktober plaatsvindt. We moeten dus rekening met dit scenario houden.

Blijf op de hoogte

Hoe dan ook, jij kunt de Apple-event livestream morgen op de voet volgen via de Apple-website en YouTube. De tijd gaat uitwijzen waar Apple mee op de proppen komt. De enige zekerheid is dat Apple íets gaat onthullen.

De redactie van iPhoned zit morgenavond daarom klaar om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes.

En o ja, je kunt de opvolger van de iPhone 11 Pro winnen! Doe dus mee met onze iPhone 12 Pro-winactie. Check onderstaande video om te checken hoe het werkt: