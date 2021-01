Apple gaat vandaag (13 januari) een “grote aankondiging” doen. Van Apple Stores ombouwen naar vaccinatiecenters tot het lanceren van een nieuw privacy-initiatief: er wordt volop gespeculeerd. Wat denk jij dat Apple gaat onthullen? Breng snel je stem uit in onze poll.

Poll: Wat kondigt Apple vandaag aan?

Nieuwszender CBS zendt vandaag het tweede deel van een interview met Apple-topman Tim Cook uit. Volgens journaliste Gayle King doet de prominent hierin een “grote aankondiging”. King vult expliciet aan dat het niet om een product gaat. De logische vraag die hieruit rijst is dan ook: wat dan wel?

Het internet is inmiddels begonnen met speculeren naar de mogelijkheden. Wij zijn benieuwd waar jij denkt dat Apple mee op de proppen komt. Breng je stem uit via onderstaande poll. Het verlossende woord komt vandaag tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Dan wordt CBS This Morning uitgezonden. Onder de poll zetten we de mogelijke aankondigingen op een rijtje.

1. Apple Stores als vaccinatiecentra

Een eerste mogelijkheid is dat Apple zich in de bestrijding van de coronacrisis gaat moeien. Meerdere mensen denken dat het bedrijf aankondigt haar Apple Stores tijdelijk te gaan ombouwen tot vaccinatiecentra.

Veel landen beginnen momenteel met vaccineren en Apple heeft wereldwijd winkels. Bovendien heeft het bedrijf een ideologische inslag en over het algemeen degelijke logistiek. Meerdere journalisten denken daarom dat Apple een steentje wil bijdragen in het bestrijden van de pandemie.

2. Privacyfuncties voor iOS 14

Website 9to5Mac denkt dat Apple de privacyfuncties in iOS 14 breder gaat uitrollen. De iPhone-softwareversie is sinds eind 2020 verkrijgbaar, maar nog niet alle beloofde aankondigingen zijn beschikbaar. Apple heeft bijvoorbeeld beloofd om trackers in apps voortaan te gaan blokkeren, indien jij er geen toestemming voor geeft.

Trackers worden door apps, websites en adverteerders gebruikt om jouw internetgedrag in kaart te brengen door je over het web te ‘volgen’. Zo wordt een gedetailleerd profiel opgebouwd en krijg je hele persoonlijke reclames te zien.

Onder meer Facebook verzet zich hevig tegen de door Apple geplande uitrol van ‘trackerblokkades’. Het sociale netwerk plaatste paginagrote advertenties in Amerikaanse kranten om te waarschuwen voor het vermeende effect op bedrijven die afhankelijk zijn van trackers.

Facebook-baas Mark Zuckerberg.

3. Sociaal initiatief

Het kan het ook nog om iets anders gaan, bijvoorbeeld een sociaal initiatief. Afgelopen zomer lanceerde Apple bijvoorbeeld een fonds voor het bestrijden van racisme en het promoten van gelijkheid naar aanleiding van de dood van George Floyd.

4. Iets anders

Tot slot is het mogelijk dat Apple een andere covid-gerelateerde aankondiging doet, zoals de lancering van een internationaal vaccinatieboekje. Meerdere start-ups houden zich momenteel bezig met het toevoegen van vaccinatiebewijzen in smartphone-apps, zoals de Apple Wallet en Gezondheid-app.

