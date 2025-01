Politie geeft gratis AirTags weg en dat heeft een goede reden

Er is volgens de politie zo’n nuttige toepassing voor AirTags, dat ze gratis exemplaren weggeven. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vanaf het moment dat AirTags in 2021 werden uitgebracht, worden ze gebruikt om autodiefstal te voorkomen. Of in elk geval voor het snel terugvinden van gestolen auto’s. In Colorado, Verenigde Staten bleek het succespercentage zelfs zo hoog dat de politie van Arvada op 19 januari voor het eerst gratis AirTags weggaf.

Het is niet bekend hoeveel AirTags de politie heeft opgekocht, maar de helft van de beschikbare AirTags werd tijdens een evenement weggegeven. Bij elke AirTag zat ook een gratis autosticker. Daarop staat de tekst ‘Warning — Tracker Equipped: This vehicle can be traced by police if stolen!’ (‘Waarschuwing – Uitgerust met een tracker: Dit voertuig kan door de politie worden getraceerd als het wordt gestolen!’).

De AirTags die in 2021 voor het eerst op de markt kwamen, waren meteen een groot succes. Ze werden ook al snel veel gebruikt in koffers en auto’s. Er zijn aanvankelijk veel problemen geweest over het gebruik van AirTags voor stalking. Apple heeft wel vanaf het begin anti-stalkingmaatregelen ingebouwd en die gaandeweg gestaag verbeterd.

In de vier jaar die AirTags nu meegaan, heeft de politie er talloze gestolen auto’s mee teruggevonden. Maar er is bijvoorbeeld ook een kind opgepakt voor het stelen van borden voor een presidentiële campagne. En er is een geheime Duitse inlichtingendienst aan het licht gekomen. Ze hebben ook ontdekt dat luchtvaartmaatschappijen regelmatig liegen over waar zoekgeraakte bagage is terechtgekomen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De verwachting is dat Apple de AirTags dit jaar voor het eerst zal vernieuwen. Hoewel het ontwerp van de AirTags vermoedelijk niet zal veranderen, bieden de bijgewerkte AirTags mogelijk wel een nauwkeurigere locatie en een groter bereik. Mogelijk is de nieuwe AirTag ook energiezuiniger, waardoor de batterij langer meegaat. De huidige AirTags kosten € 33,89, of de nieuwe versie duurder wordt is niet bekend.

We verwachten de AirTag 2 wel pas in de tweede helft van 2025. Ben je nu op zoek naar een nieuwe AirTag en wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt: