Podcasts-app op iPhone krijgt nieuwe functie (en dat werd tijd ook)

In iOS 18 is het in de Podcasts-app van Apple dankzij een nieuwe functie makkelijker om door de audio te bladeren. Dit moet je weten.

Podcasts-app krijgt nieuwe functie

In iOS 18 toont de Podcasts-app van Apple nu hoofdstuksegmenten van een podcast wanneer je versneld door een aflevering gaat die op dat moment wordt afgespeeld. Daardoor wordt het makkelijker om direct naar het gewenste gedeelte te gaan. Reddit-gebruiker WristNut ontdekte dit.

Wanneer je nu versneld door de tijdlijn van de podcadst gaat, verschijnt de hoofdstuknaam boven de regel. Dit gebeurt alleen in de Podcasts-app zelf. Het werkt dus niet als je hetzelfde probeert in de mediabediening op het Vergrendelscherm in iOS 18 bèta 2.

Makers moeten hoofdstukken toevoegen

Hoewel de mogelijkheid om door hoofdstuksegmenten te scrollen nieuw is, zijn de hoofdstukken zelf dat niet. Het kan zijn dat je ze desondanks niet kent, omdat makers handmatig hoofdstukken moeten toevoegen en veel podcasts de functie vooralsnog niet gebruiken. Waarschijnlijk omdat ze de hoofdstukken in de heading van een MP4-bestand moeten specificeren, of de ID3-tags van MP3- of AAC-bestanden moeten aanpassen met tools van derden.

Als makers hoofdstukken hebben toegevoegd, kunnen luisteraars deze dankzij de nieuwe functie in de Podcasts-app vinden door omhoog te vegen op het afspeelscherm in iOS en iPadOS. Of door te tikken op de knop Hoofdstukken (Chapters) in de rechterbovenhoek van de Podcasts-app voor macOS. Makers kunnen ook voor elk hoofdstuk artwork leveren dat wordt weergegeven op het afspeelscherm en op het Vergrendelscherm van iOS en iPadOS.

Apple Podcasts ondersteunt hoofdstukken voor MP4-, MP3- en AAC-bestanden, ook als ze handmatig aan de bibliotheek zijn toegevoegd via een RSS-feed. Een aantal tools die worden gebruikt om hoofdstukken toe te voegen zijn: Ferrite op iOS en iPadOS, Forecast van Overcast, Podcasts Chapters op macOS en Vizzy op het web.

