Playlist in a Bottle: stel nu jouw afspeellijst voor 2024 samen op Spotify

Met Playlist in a Bottle kan je nu alvast jouw afspeellijst voor 2024 samenstellen op Spotify. Lees hier hoe de nieuwe Spotify-functie werkt!

Playlist in a Bottle: jouw eigen tijdcapsule

Spotify pakt ieder jaar weer uit met de jaarlijkse terugblikactie op jouw muzikale jaar. Na Spotify Wrapped heeft het bedrijf iets nieuws bedacht: in plaats van terugkijken, ga je alvast vooruitkijken. En niet zo’n beetje, je maakt namelijk alvast jouw eerste afspeellijst voor 2024.

Spotify laat je een paar nummers kiezen die je aan bepaalde situaties doet denken. Deze nummers worden vervolgens opgeslagen en als het ware “in een fles” bewaard tot volgend jaar. Hoe maak je jouw Playlist in a Bottle op Spotify?

Zo maak je jouw afspeellijst voor 2024

De nieuwe functie is net gelanceerd door Spotify en verschijnt vanzelf in beeld als je de app van Spotify opent. Voordat je daadwerkelijk nummers mag kiezen, moet je eerst een aantal praktische vragen beantwoorden. De allerbelangrijkste vraag natuurlijk: in welke fles ga je jouw afspeellijst voor 2024 bewaren?

Hierna krijg je een drietal vragen, waarbij je één of meerdere nummers moet koppelen aan bepaalde gedachten. Welk nummer doet jou denken aan je favoriete persoon? En welk nummer móet je dit jaar live horen? Allemaal vragen die jouw afspeellijst voor 2024 gaan vormen.

We adviseren je om meer dan één nummer per vraag te kiezen, want aan de hand van jouw gekozen nummers wordt de afspeellijst uiteindelijk gevormd. Hoe meer nummers je erin zet, hoe meer muziek je hebt om volgend jaar op terug te kijken. Volgend jaar vul je misschien wel heel andere nummers in dan je nu zou doen, maar dan kan je wel nog zien hoe je er een jaar geleden over dacht. Hoe leuk is dat!

Kan je niet wachten? Via deze link vind je jouw Playlist in a Bottle

De nieuwe feature van Spotify verschijnt naar alle waarschijnlijkheid dit weekend in Nederland. Kan je niet wachten met het samenstellen van jouw Playlist in a Bottle op Spotify? Maak dan via de website van Spotify alvast jouw afspeellijst voor 2024!

