Verborgen functie op je iPhone: planten identificeren vanuit de app Foto’s

In deze tip leggen we uit hoe je planten en bloemen kunt herkennen met je de app Foto’s op je iPhone. Standaard is deze functie niet beschikbaar in Nederland, maar met een trucje werkt het echter wel. iPhoned laat zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op! Deze toffe functie is standaard niet beschikbaar voor Nederlandse iPhones. Om dit te laten werken moet je je iPhone op ‘Amerikaans’ zetten. Dit doe je bij ‘Instellingen > Algemeen > Taal en Regio’. Daar zet je iPhone-taal op ‘English’ en de Regio op ‘Verenigde Staten’. Na het wijzigen van deze instellingen moet je je iPhone nog handmatig een keer herstarten. Nu is het mogelijk om automatisch planten te herkennen van je foto’s.

De app Foto’s kan meer dan je denkt

De zomer is weer begonnen en alle planten staan in bloei. Heb je geen groene vingers maar ben je wel enorm geïnteresseerd in de natuur? Dan kan de iPhone je een handje helpen! Sinds iOS 15 is het namelijk mogelijk om de foto’s op je iPhone te laten scannen op informatie. Zo kan je met de app Foto’s planten of bloemen herkennen. In deze tip lees je precies hoe je dat doet.

Foto’s: welke planten heb ik in mijn tuin?

Apple heeft vorig jaar met iOS 15 de Foto’s-app van een grote update voorzien. Je iPhone herkent nu automatisch de inhoud van een foto. Zoek je in de Foto’s-app bijvoorbeeld naar ‘gebouwen’ of ‘selfies’? Dan krijg je meteen alle foto’s die dat zoekwoord bevatten te zien. Je hoeft hiervoor niet eens een speciale app te downloaden of de foto’s handmatig van deze trefwoorden (of tags) te voorzien. Een algoritme herkent ze automatisch.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar je kan ook preciezere informatie opvragen. De app Foto’s kan ook gebruikt worden om verschillende planten te herkennen en identificeren. Dit is handig om de giftigheid van een plant te bepalen of om erachter te komen hoeveel water je je kamerplant moet geven.

Let op! Hoewel het erop lijkt dat de meeste planten goed herkent lijken te worden, kun je er niet zomaar vanuit gaan dat een plant niet giftig is. Wees dus voorzichtig wanneer je bijvoorbeeld met eetbare planten aan de slag gaat.

Identificeren van planten, bloemen en bomen

Er zijn een aantal manieren waarop je de planten kunt identificeren met behulp van dit ‘Visueel opzoeken’. Het makkelijkst gebruikt je de functie echter in de Foto’s-app. Dat doe je op de volgende manier.

Planten identificeren met je iPhone Open de camera-app op je iPhone; Maak een foto van de plant waar je de naam van wilt weten; Open de Foto’s-app en open de foto die je net hebt gemaakt; Veeg omhoog en tik op het ‘i’-icoontje (wanneer de look-up functie beschikbaar is voor de foto herken je dit aan de sterretjes bij het ‘i’-icoontje; Tik op ‘Look up’; Kies de opties die het beste past bij je gefotografeerde plant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je krijgt hiermee alle informatie van de gevonden plant te zien. Een deel van de informatie kun je meteen lezen. Wil je meer weten? Dan tik je op ‘lees meer’ om de plant écht beter te leren kennen. De functie kan je ook gebruiken met bloemen, auto’s en herkenningspunten.