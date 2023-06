Dit moet je écht zien: Google Pixel basht de iPhone in reclame

Google heeft op een grappige manier de aanval geopend op de iPhone. In vijf reclame-filmpjes zien we de iPhone en Pixel in geinige situaties.

Google Pixel basht Apple iPhone

Google heeft onlangs verschillende nieuwe toestellen gelanceerd. Dit zijn de Google Pixel 7a, de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Deze serie van nieuwe Pixel-smartphones zijn directe concurrenten van de iPhone 14. Nu heeft Google zelfs een aantal (stiekem erg leuke) reclamefilmpjes gemaakt waarin de Pixel Apple’s iPhone basht.

Er zijn in totaal vijf verschillende video’s waarin de Google Pixel en Apple iPhone 14 Pro te zien zijn. Bekijk ze hieronder zelf maar eens!

1. Plateau

In dit filmpje is de iPhone alweer 14 jaar ‘oud’ en vertelt dat het moeilijk is om de Pixel bij te houden met al die nieuwe features, zoals 30x zoom en astrofotografie. De Pixel probeert de iPhone te kalmeren door over de ‘blauwe tekstballonnen’ te beginnen.

2. Seeing Stars

In dit reclame-filmpje zijn de Google Pixel en Apple’s iPhone naar de sterren aan het kijken. Alleen kan de iPhone de sterren lang niet zo goed zien als de Pixel.

3. Sketchy Wi-Fi

De derde video over de Pixel en iPhone gaat over het verbinden met een openbare wifi. De iPhone vindt het niet fijn om verbinding te maken, want er zijn hackers in de buurt. De Pixel vertelt dat er standaard een VPN op het toestel van Google is geïnstalleerd en dat er bij de iPhone daar apart betaald voor moet worden.

4. Lifesaver

In deze reclame is de batterij van de iPhone leeg en laat de Pixel zien dat je andere apparaten (dus ook de iPhone) kan opladen.

5. Opening up

In de laatste video van de reeks iPhone vs Pixel, somt de iPhone nog een keer alle features van de Pixel op. Maar dan heeft de Pixel nog een verrassing in petto. De Google Pixel Fold is een opvouwbare smartphone en als de iPhone dat ziet valt Apple’s smartphone flauw.

iPhone vs Pixel

Google steekt in deze video’s de draak met Apple’s iPhone, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat elke smartphone zo zijn eigen voordelen (en nadelen) heeft. Toch is het leuk om te zien hoe deze reclame de verschillen op een grappige manier toont. Wanneer je twijfelt tussen de iPhone en Pixel, kun je het beste onderstaand artikel nog een keer doorlezen. Daar vergelijken we de iPhone 14 met de Google Pixel 7a.

