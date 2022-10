Pixel Buds Pro-features die we écht op de AirPods willen zien

Apple kijk je mee? De nieuwe Apple AirPods Pro 2 zijn top of the line, maar er zijn altijd nog wel dingen die beter kunnen. Als we kijken naar de nieuwe Google Pixel Buds Pro, zien we drie features die we echt missen op de AirPods.

Google Pixel Buds Pro vs Apple AirPods Pro

De Pixel Buds Pro en de AirPods Pro hebben redelijk wat overeenkomsten. Zo hebben ze allebei verwisselbare oortips, touch-bediening en ruisonderdrukking. De Pixel Buds Pro hebben op dit moment nog geen Spatial Audio (ruimtelijke audio), maar dat wordt later nog via een update toegevoegd.

Dan zijn er ook heel wat verschillen. Zo komen de AirPods Pro 2 er wat beter vanaf als het gaat om de accuduur (met ruisonderdrukking). Bovendien hebben ze adaptieve transparantie, iets wat op de Pixel Buds Pro ontbreekt. Maar er zijn ook drie features die we juist bij de AirPods missen.

1. Andere kleuren dan alleen wit

Bij de AirPods vinden we het al langer jammer dat ze alleen maar in het wit verkrijgbaar zijn. We zouden bijvoorbeeld ook graag zwarte AirPods zien. Bij Google heb je die keuze wel. Je kunt de Pixel Buds Pro in Nederland zowel in wit (Mist) als zwart (Houtskool) bestellen. Er bestaan zelfs meer kleuren, alleen zijn die hier niet in de winkels te koop.

2. Geen steeltjes: touch controls kunnen ook ergens anders

Het is ook een beetje een kwestie van smaak, maar wat ons betreft mogen er ook AirPods zonder steeltjes komen. De Google Pixel Buds Pro laten zien dat touch-bediening dan nog steeds prima mogelijk is, dus dat is geen reden om ze te behouden. Verrassend genoeg zijn de Pixel Buds wel net iets zwaarder dan de AirPods Pro 2 (6,2 gram per oordopje ten opzichte van 5,3 gram per oordopje).

3. USB-C aansluiting: wel zo makkelijk

Hoewel het al een tijdje duidelijk is dat in de toekomst alle apparaten een USB-C aansluiting gaan krijgen, heeft Apple bij nieuwste AirPods toch nog gekozen voor een Lightning-aansluiting. Google heeft de Pixel Buds Pro wel uitgerust met een USB-C aansluiting, waardoor ze net wat toekomstbestendiger zijn. Apple stapt in 2024 pas over naar USB-C.

AirPods Pro 2 of Google Pixel Buds Pro kopen

De Apple AirPods Pro 2 koop je nu vanaf 288,95 euro. De Pixel Buds Pro liggen voor 219 euro in de (online) winkels. Check de Pixel Buds Pro-prijsvergelijker van onze collega’s bij Android Planet voor de beste prijs!

